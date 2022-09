El PSCyL trasladará a las Cortes una iniciativa de apoyo a la creación de una Facultad de Medicina en Burgos

El PSCyL trasladará a las Cortes de Castilla y León una iniciativa de apoyo a la creación de una Facultad de Medicina en Burgos, según ha avanzado este viernes su secretario general, Luis Tudanca.

Tudanca, quien ha participado en la Comisión Interparlamentaria de los socialistas burgaleses, ha sostenido que "Burgos merece una Facultad de Medicina" porque tiene capacidad para acogerla y existen numerosas carencias de profesionales en el sistema público.

El líder socialista ha reiterado que se trata de una "reivindicación unánime" de toda la sociedad burgalesa y, hasta las pasadas elecciones autonómicas, también del ahora consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez.

En este sentido, ha lamentado que éste "se le olvidara" dicha reivindicación tras alcanzar el puesto para negar ahora su necesidad con "argumentos falsos", basados en un problema de plazas MIR y no de facultativos.

Luis Tudanca ha dejado claro que el problema no radica en los profesionales que poseen este título, cuyas plazas se han incrementado un 33 por ciento, sino en que no hay médicos y los que hay no quieren trabajar en Castilla y León. "Es un problema de la Junta", ha precisado.

PROVINCIA DE BURGOS

Por eso, ha reafirmado su apoyo a dotar a la Universidad de Burgos del título de Medicina, una cuestión que ha querido vincular a los "avances" que registra la provincia "solo cuando gobierna el PSOE".

Al respecto, ha repasado algunos de los proyectos ejecutados o en vías de ejecución bajo el amparo del Ejecutivo socialista, como la liberalización de la AP-1 y la construcción de un tercer carril en esta vía o el impulso de hasta cuatro tramos de la Autovía del Duero.