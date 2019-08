PSCyL lleva al Ayuntamiento de Sotosalbos (Segovia) un recurso para declarar "indebido" el empadronamiento de Maroto

La secretaria del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla y León, Patricia Gómez, acompañada por el secretario general del PSOE de Segovia, José Luis Aceves, han presentado este jueves en el registro del Ayuntamiento de Sotosalbos (Segovia) un recursos para instar al Consistorio a que actúe para declarar "indebido" el empadronamiento del portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto.

Tras registrar el recurso, Gómez ha señalado que el PSOE ha decidido dar este paso después de que se haya cumplido el plazo de ocho días que los socialistas marcaron al Ayuntamiento para que actuara ante esta situación "irregular".

De este modo, la secretaria del Grupo Parlamentario Socialista ha tomado como base para argumentar que el empadronamiento de Maroto es "indebido" según el ordenamiento jurídico y la Ley de Bases de Régimen Local, que establece que para un ciudadano pueda empadronarse en un municipio éste debe ser su residencia habitual y efectiva y debe tener la voluntad de residir la localidad.

Para el PSOE esta situación no se da en el caso del senador por Castilla y León y, como prueba de ello, han presentado ante el Ayuntamiento la documentación pertinente que incluye que el 28 de abril se presentaba como diputado por Álava, sentencias anteriores sobre casos similares, declaraciones de vecinos que aseguran no conocer a Maroto y reportajes en distintos medios de comunicación.

"Ahora el Ayuntamiento debe de oficio abrir el expediente oportuno y decidir si se procede a dar de baja o no", ha aseverado Gómez, quien ha avanzado que, de no darse de baja, el PSOE estudiará si acudir o no a los tribunales, que sería el siguiente paso.

Por su parte, el secretario general del PSOE en Segovia ha defendido que los socialistas han concedido un plazo prudencial al Ayuntamiento para que inicie diligencias, algo que no ha hecho y que les ha llevado a registrar un recurso como establece la Ley.

No obstante, ha trasladado tres preguntas al PP tanto nacional como autonómico y municipal y ha pedido que aclaren qué día y a qué hora se empadronó Maroto y si lo hizo personalmente o lo realizó alguien por él con el correspondiente poder notarial o autorización.

A juicio de Aceves, si todo es legal, no es comprensible que se oculte el expediente, por lo que ha exigido que se desvelen estas incógnitas cuanto antes.