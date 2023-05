El PSC urge al independentismo a acelerar la elección de un nuevo presidente del Parlament

La portavoz parlamentaria de PSC-Units, Alícia Romero, ha urgido este martes a JxCat, ERC y la CUP a "acelerar" la elección de un nuevo presidente del Parlament para resolver cuanto antes el "interinaje" y la "situación irregular" en la que se encuentra la cámara catalana.

El Tribunal Supremo rechazó ayer la suspensión cautelarísima del acuerdo de la Junta Electoral Central (JEC) que retiró el escaño en el Parlament a la presidenta suspendida Laura Borràs, tras haber sido condenada a 4 años y medio de cárcel por adjudicar contratos a dedo.

"Ya no hay excusas para avalar actitudes corruptas, que es por lo que se condena a la señora Laura Borràs. Pedimos que con la máxima celeridad posible podamos normalizar la situación de este Parlament, recuperar una presidencia en plenas funciones e iniciar el camino del prestigio del Parlament", ha remarcado.

Romero, que ha considerado el relevo de Borràs ya se debería haber hecho efectivo hace tiempo, ha reclamado elegir a un nuevo presidente "cuanto antes", incluso durante el periodo electoral.

Sin embargo, ha admitido que no depende únicamente de su voluntad: "No podemos convocar un pleno, esto lo tiene que hacer quien ostenta estas funciones, que es la vicepresidenta primera del Parlament en funciones de presidenta, Alba Vergés. Por lo tanto, si ella no convoca el pleno, será muy complicado que podamos tener un nuevo presidente".

"Reclamamos a aquellos que facilitaron que Borràs fuese presidenta que aceleren al máximo la elección de un nuevo presidente. La institución y los ciudadanos se lo merecen", ha enfatizado.