PSC no recurrirá el aplazamiento del 14F pero insiste en sus "dudas" legales

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha anunciado que los socialistas no recurrirán el aplazamiento de las elecciones convocadas para el 14 de febrero que el Govern pospuso hasta el 30 de mayo por la covid porque la cuestión, que insisten en que plantea "dudas" legales, ya está en manos de los tribunales.

El primer secretario de los socialistas catalanes lo ha explicado en declaraciones a los medios antes de asistir a una conferencia de la presidenta del Congreso, la también socialista Meritxell Batet, en el Círculo de Economía de Barcelona, justo después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) haya decidido suspender cautelarmente el decreto del gobierno catalán que aplazaba el 14F al 30 de mayo.

"Desde el primer momento dijimos que nos parecía que el Govern no estaba actuando bien y que estaba tomando decisiones que planteaban serias dudas desde el punto de vista jurídico", ha reivindicado Iceta, que ha subrayado que el Govern podría haber evitado la situación actual si hubiera atendido a las consideraciones del PSC.

Los socialistas, que se oponían al cambio de fecha electoral, en el último momento propusieron un "aplazamiento técnico", hasta el 14 o el 21 de marzo, un margen que en su opinión era suficiente para enderezar la situación epidemiológica.

"Lo que procede en estos momentos, como no podría ser de otro modo, es acatar la decisión judicial y esperar a que resuelva definitivamente el tribunal", ha continuado Iceta, que ha pedido al Govern que en paralelo siga adelante con los preparativos para que las elecciones se puedan celebrar con el máximo de garantías, sean cuando sean.

Y ha lanzado un mensaje al Govern: "Las cosas hay que hacerlas bien. Los gobiernos tienen que resolver problemas, no crearlos, y la mejor manera para hacerlo es ajustarse plenamente a la legalidad".

Independientemente de la decisión final del TSJC, los socialistas han decidido finalmente no presentar un recurso contra el decreto del Govern.

Iceta lo ha explicado así: "Acabo de hablar por teléfono con el ministro de Sanidad -el candidato del PSC a la Generalitat, Salvador Illa- y me ha dicho una cosa que me parece absolutamente razonable: en la medida que ya hay otros recursos presentados y que el tribunal ya los ha admitido a trámite, no tiene sentido que el PSC añada otro obstáculo y que nadie pueda pensar que hacemos nada en defensa de un interés de partido".

Al ser preguntado por ello, el líder de los socialistas catalanes ha rechazado que su partido esté detrás de algunos de los recursos interpuestos por organizaciones afines a los socialistas, como Federalistes d'Esquerres, tal y como sostienen algunos partidos como ERC y JxCat, e incluso el conseller Bernat Solé.

"Hay quien quiere ver fantasmas", ha opinado.