El PSC recuerda que la mesa de diálogo es entre gobiernos tras proponer ERC incluir a Junqueras

Pide a los comuns defender sus propuestas sobre el Código Penal en el Consejo de Ministros

La portavoz del PSC en el Parlament, Alicia Romero, ha sostenido este lunes que la mesa de diálogo entre el Gobierno central y el de la Generalitat es entre ejecutivos y debería incluir a representantes de éstos, después de que la secretaria general adjunta de ERC, Marta Vilalta, haya apostado por que participe el líder del partido, Oriol Junqueras, que está encarcelado.

"Oriol Junqueras no es conseller ni forma parte del Govern. Lo mejor para ser honestos es que en la mesa se sienten representantes del Govern", ha remarcado Romero preguntada en rueda de prensa, en la que ha dicho que no pueden evitar que la Generalitat decida cómo designar a sus representantes.

Ha pedido no hacerse trampas al solitario, y ha lamentado que en la primera reunión de la mesa algunos de los representantes del Govern no formaran parte de él: "Si pasa como pasó la otra vez, nosotros podremos criticarlo, porque no es nuestro criterio. Cuando seamos el Govern de la Generalitat, enviaremos a consellers a la mesa de diálogo con el Gobierno de España".

Romero ha insistido en defender que la mesa de diálogo entre el Gobierno central y el de la Generalitat se reúna cuanto antes mejor, y ha recordado que el PSC quiere también una mesa de diálogo dentro de Cataluña, para lo que presentarán una propuesta los próximos días, ha avanzado.

"Si el presidente Aragonès quiere ser el presidente de todos, no puede ir a sentarse en una mesa con el Gobierno Español habiendo hablado sólo con los partidos que representan a una parte de los catalanes. Es un trabajo difícil, pero no imposible", ha advertido Romero.

REFORMA DEL CÓDIGO PENAL

Preguntada por la propuesta que ha lanzado este mismo lunes el portavoz de los comuns, Joan Mena, de reformar el Código Penal de forma amplia, además de modificar el delito de sedición, Romero ha destacado: "Si los comuns o Podemos quieren incorporar otras cosas, pueden hacerlo a través del Congreso o el Consejo de Ministros".

"Nosotros podemos defender lo que está en el acuerdo entre el PSOE y Podemos. Hacer debates paralelos a los que deben haber en el Consejo de Ministros no nos parece razonable", ha criticado Romero, que ha pedido responsabilidad y ha acusado a los comuns de modular sus posturas en función de la opinión pública.

DEBATE DE LOS INDULTOS

Ha criticado que el PP quiera recoger firmas contra los indultos a los dirigentes independentistas encarcelados, y ha acusado al partido de querer aprovechar una situación que ayudó a crear por alimentar la confrontación, según ella: "Nos parece una irresponsabilidad. También desde la oposición se deben tener actitudes responsables, altura de miras y visión de Estado".

Romero ha afeado al PP querer recoger firmas contra los indultos cuando forman parte del sistema constitucional y cuando presidentes del PP los han utilizado: "Nos parece de una hipocresía absoluta", y ha reiterado que el PSC respetará la decisión que tome el Consejo de Ministros y apuesta por la concordia y el diálogo.

Preguntada por qué papel espera el PSC del rey Felip VI, teniendo en cuenta que debe firmar los indultos si se conceden, ha señalado: "Esperamos que, como hace siempre el Rey de España, o el jefe de Estado, firme lo que el Gobierno de España le plantea. No esperamos otra actitud por parte del jefe de Estado".

Sobre si apoya la propuesta del expresidente de la Junta de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra de preguntar a las bases del PSOE sobre los indultos, ha repplicado que el PSC es un partido independiente y que lo deberá decidir la ejecutiva del PSOE, y ha recordado que "el Gobierno de España no es sólo el PSOE, sino un Gobierno de coalición".

Ha destacado que el Gobierno central afronta un reto para retomar el diálogo, la concordia y el reencuentro, y ha advertido: "Patriotismo no es hacerse una foto en la plaza Colón. Patriotismo es no desentenderse de lo que ocurre en España ni en Cataluña, que es una parte importante de España", ha dicho sobre la manifestación contra los indultos convocada en esta plaza madrileña el 13 de junio.

AEROPUERTO DE BARCELONA

Sobre el debate acerca de la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat, ha destacado que el PSC la apoya, teniendo en cuenta también los elementos medioambientales: "La ampliación del aeropuerto debe ser una prioridad para el Govern. Esperamos que trabaje para que esta ampliación sea una realidad".

Ha insistido en que la oposición que ejercerá el PSC ante el Ejecutivo de Pere Aragonès será contundente pero también constructiva, y que la configurarán a través de un "Govern alternativo" que presentarán próximamente y con el que emularán el que articuló el expresidente del Govern Pasqual Maragall antes de liderar el Ejecutivo catalán.