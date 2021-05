El PSC rechaza un Govern de ERC en solitario y pide que se ceda paso a Illa

El PSC ha rechazado la propuesta de ERC de hacer un Govern en solitario porque, en su opinión, no garantizaría el gobierno "fuerte y estable" que Cataluña necesita, por lo que han pedido al candidato republicano, Pere Aragonès, que se aparte y ceda paso al socialista Salvador Illa.

El propio Illa y el ministro Miquel Iceta se han expresado en esta línea durante un acto de los socialistas catalanes sobre la Unión Europea celebrado este sábado, poco después de que Aragonès oficializara su nueva propuesta ante el bloqueo de las negociaciones con JxCat para reeditar la coalición de gobierno actual.

"Señor Aragonès, un nuevo fracaso. Señor Aragonès, hágase a un lado. Señor Aragonès, acepte la realidad y deje que haya en Cataluña un Govern de servidores públicos de izquierdas", ha exclamado Illa.

"¿Cataluña qué necesita? A Salvador de president. Y si no queréis que lo concrete tanto, o que no me deje llevar por el subjetivismo, ¿Qué quiere Cataluña? Un Govern estable, no uno en minoría, una cosa de aquí te pillo aquí te mato, de esta semana pruebo una cosa y la semana que viene me tumban lo otro. No es lo que necesitamos. Después de haber perdido diez años, no perdamos cuatro más", ha subrayado Iceta.

Tras 83 días de negociación infructuosa entre ERC y JxCat y el debate fallido de investidura de Aragonès, los socialistas catalanes reclaman que la presidenta del Parlament, Laura Borràs, permita que Illa se someta a un debate de investidura.

Según el candidato socialista a la presidencia de la Generalitat, las elecciones catalanas del pasado 14 de febrero solo dejaron dos mayorías posibles: la independentista, cuyo fracaso cree que se constata con la propuesta lanzada hoy por ERC, y la de izquierdas, que reivindica que debe pilotar el PSC en tanto que formación más votada.

El 14F, la candidatura de Illa adelantó en 50.000 votos a la de Aragonès, si bien ambos empataron a 33 escaños.

En opinión del secretario de organización del PSC, la fórmula que plantea Aragonès no garantizaría un ejecutivo "fuerte y estable", capaz de sacar jugo a todas las potencialidades de la comunidad a la hora de abordar la crisis sanitaria, económica y social derivada de la covid-19.

"Cataluña tiene energía, tiene talento, tiene capacidades y tiene ganas para ir a la ofensiva, no para repetir un fracaso. Para ir a la ofensiva, para defender un modelo de España diversa y plural; para defender una Europa unida, coordinada y que sea cada vez más federal", ha recalcado.

En la misma línea, Iceta ha sentenciado que los catalanes necesitan "un buen Govern", "que sea mejor que los anteriores y que señale un listón de excelencia" para los que vengan en el futuro. EFE

