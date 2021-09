PSC pide que el jefe de oficina de Puigdemont explique sus contactos en Moscú

El grupo PSC-Units quiere que el jefe de la oficina del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, comparezca en el Parlament para dar explicaciones sobre los supuestos contactos que mantuvo en Moscú con funcionarios rusos, exagentes de inteligencia y el nieto de un espía de la KGB.

Así consta en la solicitud de comparecencia que los socialistas registraron ayer lunes en la cámara catalana y a la que ha tenido acceso Efe.

Concretamente, se requiere a Alay que dé cuenta de los mencionados contactos ante la Comisión de Acción Exterior, Transparencia y Cooperación sobre sus contactos con "representantes del gobierno ruso y de los servicios secretos" del país.

Después de que el diario "The New York Times" publicara una investigación que dice que Alay buscó el apoyo de Rusia al proceso independentista catalán, el jefe de la oficina del expresident Puigdemont admitió haber viajado a Rusia para abordar "asuntos que interesan a la creación de un Estado independiente en un futuro", algo que, apuntó, "no es ningún delito".

En su reportaje, "The New York Times" señala que Alay se reunió en Moscú con funcionarios rusos, exagentes de inteligencia y el nieto de un espía de la KGB con el objetivo de "garantizar la ayuda rusa".

El escrito no aclara qué tipo de ayuda dio el Kremlin al independentismo ni si le brindó algún apoyo, pero apunta que tras los viajes de Alay a Moscú, que tuvieron lugar en 2019, surgió la plataforma de protesta Tsunami Democràtic.

Este mismo martes, el Kremlin ha negado categóricamente estar involucrado en el proceso independentista en Cataluña, al tiempo que ha asegurado desconocer los contactos que mantuvo el jefe de la oficina del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, con funcionarios rusos en Moscú.