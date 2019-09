El PSC pide a los dirigentes políticos que contribuyan a "serenar los ánimos"

El secretario de organización del PSC, Salvador Illa, ha eludido opinar sobre la detención de nueve independentistas que presuntamente planeaban acciones violentas en Cataluña, pero en cualquier caso ha pedido que los dirigentes políticos contribuyan a "serenar los ánimos" entre la ciudadanía.

"No es momento de decir a la ciudadanía que tiene que apretar, sino que es momento de decir a la ciudadanía que tiene que dialogar. Apelamos a la responsabilidad de todos los dirigentes políticos, y en particular a los que tienen responsabilidades, para que contribuyan a serenar la situación y los ánimos, no a excitarlos", ha señalado en rueda de prensa.

Fuentes de la Guardia Civil han explicado que la operación policial se ha iniciado sobre las 05.00 horas de este lunes y que se está llevando a cabo en diversas localidades, entre ellas Sabadell (Barcelona), donde se han practicado varias detenciones.

Los investigadores sospechan que los detenidos planeaban acciones violentas y, de hecho, se les ha incautado material explosivo casero, han subrayado las fuentes consultadas.

Illa, que ha insistido en que hay que esperar a los detalles de la operación antes de poder ahondar en un análisis, ha lamentado que "es normal" que "en momentos de frustración" algunos colectivos se "radicalicen". "Querríamos que no fuera así", ha subrayado.