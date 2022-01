El PSC pide al Govern propuestas y "participación activa" sobre el modelo de financiación

Lanza un "llamamiento explícito y contundente a ERC para que no boicotee" la reforma laboral

La viceprimera secretaria del PSC, Lluïsa Moret, ha pedido este lunes al Govern una "participación activa" en el debate sobre el modelo de financiación autonómica y que plantee una propuesta, después de que la Generalitat haya trasladado al Ministerio de Hacienda su rechazo a la suya.

"A parte de cuestionar las propuestas que se han puesto sobre la mesa, no tenemos ninguna propuesta" del Govern, ha remarcado Moret preguntada en rueda de prensa, y ha recordado que el PSC trabaja en una propuesta propia de financiación, que no ha detallado si comparte o no la postura planteada desde el Ministerio.

Sobre la reforma laboral, ha insistido en pedir a las fuerzas políticas facilitar su convalidación, y ha añadido: "Hacemos un llamamiento explícito y contundente a ERC para que no boicotee esta reforma laboral", y ha sostenido que rechazarla implica una renuncia de posturas progresistas y de izquierdas.

Ha avisado de que ERC "no puede permitirse votar al lado del PP y de la extrema derecha, y boicotear la reforma laboral significa que ERC permite que continúe vigente la reforma laboral del PP".

Preguntada por si el PSC prefiere que la reforma laboral prospere con el apoyo de ERC o de Cs, ha replicado que lo que quieren los socialistas catalanes es que salga adelante con el máximo apoyo: "¿Y por qué no el PP, por ejemplo? O quien sea. Cuantos más votos tenga y con más solvencia y acuerdos se apruebe la reforma laboral, mejor".

PARLAMENT

Sobre el acta del secretario tercero de la Mesa del Parlament, Pau Juvilla (CUP), Moret ha remarcado que "hay que respetar las decisiones de los órganos competentes", después de que la Junta Electoral Central (JEC) haya ordenado retirarle el escaño y de que el Parlament haya recurrido la decisión al Tribunal Supremo (TS) y haya pedido medidas cautelares.

Preguntada por la solicitud de ERC para que comparezca en la Cámara la presidenta de la Diputación de Barcelona y alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat, la socialista Núria Marón, por presuntos desvíos del Consell Esportiu de la ciudad, Moret ha ensalzado la colaboración de Marín con la investigación y ha dicho que esta petición "parece una forma de esconder otros temas".

"Tiene toda la pinta de ser una cortina de humo para esconder otros temas que nos preocupan, como el de los Mossos" y la renovación de su cúpula, que ha recordado que quieren abordar en una comisión de investigación, porque ven una intención de controlar el cuerpo policial que creen que el conseller, Joan Ignasi Elena, no ha aclarado.

DIÁLOGO

Preguntada por si la mesa de diálogo entre el Gobierno central y el de la Generalitat se prevé para primavera, como ha informado El Periódico, Moret ha insistido en que la convocatoria de esta mesa depende de los ejecutivos: "Lo que queremos es que entre los gobiernos se pongan de acuerdo y la convoquen cuando crean oportuno".

Sobre la reunión formal que pidió la semana pasada el primer secretario del PSC y jefe de la oposición, Salvador Illa, al presidente del Govern, Pere Aragonès, y que éste aceptó, Moret ha asegurado que aún no se ha fijado una fecha para el encuentro, que cree que se debe celebrar para compartir retos y proyectos "para que Catalunya avance".