El PSC pide al Govern más recursos en Lleida porque "tiene competencias"

La viceprimera secretaria del PSC, Eva Granados, ha pedido este lunes al Govern que movilice los recursos necesarios para evitar los contagios por el rebrote en el Segrià (Lleida) y que garantice más rastreadores, ya que asegura que la Generalitat "tiene competencias" para hacerlo.

En una rueda de prensa en la sede del PSC, Granados ha asegurado que el Govern puede desarrollar los mecanismos jurídicos adecuados para controlar el rebrote, y le pide al presidente de la Generalitat, Quim Torra, que no vuelva a "confrontar o buscar agravios" y que gobierne.

"Se trata de que el presidente Torra quiera gobernar y estar al frente de una situación delicada, que necesita mucha explicación y transparencia de la realidad del territorio en estos momentos", ha dicho.

Ha criticado que el Govern vaya tarde y que no se haya anticipado movilizando recursos, y lamenta que la decisión del Juzgado de Instrucción de Lleida de no ratificar el confinamiento de Lleida y el Baix Segrià pueda "servir como excusa" al Govern para no hacerlo.

"Si hay que tomar medidas que las tiren adelante con diligencia: bien en tiempo y bien en forma. Es necesario que la limitación de los derechos se haga con todas las garantías jurídicas", ha aseverado.

MUNDO LOCAL

Granados ha exigido a la Generalitat que colabore con el mundo local, ya que --como asegura-- el Govern "es quien tiene las competencias" y que solo trabajando de forma estrecha con el mundo local se podrá hacer una buena gestión del rebrote.

Sobre el aumento de casos en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), la portavoz del PSC ha exigido que se dé a la alcaldesa del municipio, Nuria Marín, "toda la información" ya que cree que es importante la complicidad con el mundo local a la hora de tomar decisiones.