El PSC pide a ERC que apueste por un Govern de izquierdas liderado por Illa

La portavoz parlamentaria del PSC, Alícia Romero, ha pedido este lunes a ERC que abandone la "vía muerta" que representa una coalición con Junts y que apueste por una alternativa de izquierdas y no independentista liderada por el socialista Salvador Illa.

En la rueda de prensa posterior a la reunión de la ejecutiva de los socialistas, Romero ha precisado que su partido no tendría problema alguno en compartir gobierno con los republicanos si estos aparcaran la independencia y se centraran en activar políticas de izquierdas para afrontar la crisis sanitaria, económica y social derivada de la covid.

"No es que no queramos gobernar con un partido independentista, es que no queremos gobernar con aquél que tenga como prioridad saltarse las leyes, desobedecer o como objetivo prioritario la independencia. Si ERC prescindiera de esto, evidentemente nos lo podríamos plantear", ha explicado Romero.

No obstante, ha recalcado que quien tiene que aclarar si está por esta opción es ERC, que hasta la fecha se ha limitado a decir "en público y en privado" que su prioridad es reeditar un gobierno independentista con JxCat.

"Tendremos que ver si ERC por fin se da cuenta de que esta vía suya ha fracasado, que es un camino sin salida, y opta por esta alternativa que planteamos", ha resuelto.