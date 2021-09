El PSC pide debatir en profundidad la ampliación de El Prat para afrontarla "en un futuro"

Reprocha al Govern no haber tenido una "posición madura" y le acusa de debilitar Catalunya

La portavoz del PSC en el Parlament, Alícia Romero, ha llamado este lunes a abrir un debate y una reflexión con expertos sobre la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat: "Una vez parece que la inversión está parada, creo que para poderla afrontar en un futuro valdría la pena".

"Estaría bien que reflexionáramos para ver si somos capaces de poner esta inversión de nuevo, no sé si dentro de unos meses, pero como mínimo dentro de un tiempo, y no la perdamos definitivamente por los siglos de los siglos", ha recalcado en rueda de prensa después de la manifestación de este domingo en contra de la ampliación.

Romero, que ha asegurado su respeto a quienes se manifestaron, ha insistido en la necesidad de ahondar en este asunto e ir más allá de la dicotomía entre medio ambiente sí o no, porque cree que no es el debate que se debería mantener: "Me gusta hacer submarinismo y no surf, y muchos debates en Catalunya se acaban quedando sobre la ola y no profundizamos"

Preguntada por la suspensión de la inversión por parte del Gobierno central, ha señalado a la falta de una "posición madura y firme" del Govern de Pere Aragonès, y ha pedido al Govern que mantenga una postura firme no sólo en este ámbito, sino también en asuntos como los Juegos Olímpicos de Invierno, porque no tenerla debilita no sólo al Govern, sino a Catalunya, ha dicho.

Así, ha remarcado que el Gobierno de Pedro Sánchez no ha cambiado de opinión ante la inversión al retirarla, sino que "el escollo ha sido que el Govern no lo ha tenido suficientemente claro", y ha garantizado que el Ejecutivo central incluía esta inversión en los planes de Aena.

"NORMALIZACIÓN INSTITUCIONAL"

Sobre la mesa de diálogo entre el Gobierno central y el de la Generalitat de la semana pasada y la reunión previa entre Sánchez y Aragonès, ha valorado positivamente la "normalización institucional" que cree que representa y el hecho de que se haya descartado marcar plazos, tras lo que se ha mostrado convencida de que la próxima reunión se fijará lo antes posible.

Además, la portavoz socialista ha expresado el apoyo del PSC a los afectados por la erupción volcánica en La Palma: "Esperamos que siga sin haber víctimas personas y que haya el mínimo posible de daños materiales".