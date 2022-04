El PSC pide a Aragonès "inteligencia" para "no romper puentes" con Sánchez

La portavoz parlamentaria de PSC-Units, Alícia Romero, ha pedido este viernes "inteligencia" al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, para "no romper puentes" con el Gobierno de Pedro Sánchez ni tomar "decisiones precipitadas" tras el caso de espionaje político "ilícito" que, ha defendido, debe ser investigado.

En rueda de prensa en el Parlamento catalán, tras la reunión del llamado "Govern alternativo" de los socialistas, Romero se ha mostrado "en contra de cualquier tipo de espionaje", en relación al reciente caso de ciberespionaje a más de 60 políticosa través del sistema Pegasus , entre ellos el propio presidente catalán.

Pero, del mismo modo, ha dejado claro que su partido "confía" en el Gobierno, que "ha dicho de forma clara que nunca actúa fuera del Estado de Derecho y que sus actuaciones están amparadas en la ley", por lo que ha pedido esperar a las explicaciones "oportunas" en el Congreso, sobre todo de la ministra de Defensa.

"El Gobierno no espía; el Gobierno dialoga", ha dicho Romero, en la línea del mensaje que reiteran estos días los socialistas catalanes. "Esperemos que pronto se esclarezcan los hechos para tener la tranquilidad de que todo se ha hecho correctamente".

La portavoz ha dicho entender las "dudas" que tiene Aragonès respecto a esta situación, pero le ha pedido "tener la inteligencia política suficiente para no romper puentes" con el Gobierno, especialmente después de lo que "ha costado construirlos".

Como también le ha instado a que aguarde a conocer las explicaciones del Gobierno antes de tomar "decisiones precipitadas". "Confío en el presidente Aragonès y en su inteligencia para ser crítico, pero sin romper puentes", ha añadido.

La socialista ha "lamentado", sin embargo, que su grupo no haya podido sumarse a la declaración institucional de ERC, Junts, CUP y comunes aprobada por la Junta de Portavoces del Parlament, al no haber sido aceptadas las enmiendas que, ha asegurado, eran "matices".

El grupo PSC-Units, ha dejado claro, está "en contra del espionaje ilegal, ilícito y que no respeta los derechos fundamentales de las personas", pero ha sugerido, sin mencionar directamente a ningún grupo, que "no se facilitó" que el PSC se sumara. "Simplemente no se nos quiso. Les sirve más para su relato que el PSC no esté en la declaración institucional", ha criticado.

Romero, al ser preguntada, ha dicho que no tendría ningún problema en entregar su teléfono móvil para que se compruebe si también fue infectado por el programa de espionaje Pegasus. "Quizá se lleven una sorpresa", ha ironizado al respecto.

Por otro lado, ha explicado que en la sesión del "gobierno alternativo" de los socialistas catalanes, se han aprobado varios documentos, entre ellos un plan para reducir las listas de espera de dependencia, basado en integrar y agilizar trámites, así como digitalizar procesos, ya que Cataluña "es la peor comunidad de todo el Estado" en listas de espera en este ámbito.

También se ha aprobado un documento para sentar las bases de una nueva ley de contratación pública en Cataluña; y otro de impulso a la memoria democrática, para "integrar todas las leyes ahora disgregadas", o dedicar más recursos y gobernanza. "Somos la comunidad que menos fosas exhuma", ha advertido Romero.