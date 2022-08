PSC ve "miserable" la actitud de Borràs: "Si es tan patriótica, que dimita"

La portavoz de PSC-Units en el Parlament, Alícia Romero, ha tildado de "miserable" la actitud de Laura Borràs tras su suspensión como diputada y presidenta del Parlament y la ha instado a dejar el cargo para evitar una situación de interinidad: "Si es tan patriótica, lo que debería hacer es dimitir".

En una entrevista con EFE, Romero ha reprochado a Borràs su furibunda reacción contra las fuerzas que votaron su suspensión en aplicación del artículo 25.4 del reglamento del Parlament -ERC, la CUP y el PSC-, a las que acusó de actuar como "jueces hipócritas" y "cómplices de la guerra sucia" contra el independentismo.

"Laura Borràs, con aquellas declaraciones, demostró una actitud muy miserable. Me sabe mal. Si quiere tanto a la institución, lo primero que debería hacer es preservarla y no atacarla utilizando estas palabras tan gordas contra compañeros suyos", ha afirmado.

Señalar directamente a los miembros del PSC, ERC y la CUP en la Mesa del Parlament, como hizo Borràs, denota según Romero una "actitud mezquina".

La negativa de Borràs a abandonar provisionalmente el cargo de presidenta del Parlament hasta que haya sentencia sobre su causa, ha alertado, está sumiendo a la cámara catalana en una situación de "interinidad", con la vicepresidenta primera de la Mesa, Alba Vergés, asumiendo por ahora las funciones de la presidencia.

"No podemos tener una institución tan importante como el Parlamento de Cataluña en una situación de interinidad, con una presidenta suspendida y con una persona interina asumiendo sus funciones", ha remarcado Romero, convencida de que la cámara "no merece verse en esta tesitura".

UN RELEVO "REVERSIBLE" EN LA PRESIDENCIA DEL PARLAMENT

Para Romero, "lo más limpio" sería que Borràs "diese un paso al lado y permitiese la elección de un nuevo presidente o presidenta", un paso que podría ser "reversible" si al final su caso se resuelve con una sentencia absolutoria, ya que JxCat podría "volver a proponerla a ella como presidenta", lo que demuestra a su juicio que "no se está vulnerando" su presunción de inocencia.

"Si Laura Borràs realmente quiere tanto a las instituciones catalanas y es tan patriótica, lo que debería hacer es dimitir y permitir la elección de un nuevo presidente. Y si luego es absuelta, ya la volverán a elegir", ha razonado la portavoz socialista.

En su opinión, la presidenta de JxCat "está demostrando muy poco amor a las instituciones y a Cataluña", ya que "este circo en el que está convirtiendo el Parlament no hace ningún bien a Cataluña".

Este verano, ha insistido, Laura Borràs "debería hacer una reflexión y pensar no en ella, sino en la institución y en el país".

Si no dimite, según Romero, JxCat y ERC deberán "ponerse de acuerdo y ofrecer una solución" ante esta interinidad, en la que, por cierto, las fuerzas independentistas "pierden un voto en la Mesa" si no sustituyen a Borràs.

NO AL VOTO DELEGADO DE LLUÍS PUIG

Sobre la polémica por la delegación de voto del diputado de JxCat Lluís Puig, huido a Bélgica, Romero ha instado a Alba Vergés, ahora con funciones de presidenta, a "cumplir la ley y el reglamento, que deja muy claro que no se puede delegar el voto si no se cumplen unos requisitos".

Puig, ha advertido, "no cumple ninguno de los requisitos que marca el reglamento para poder delegar el voto", por lo que Vergés no debe contabilizarlo, ni tampoco debería permitirle "participar de manera virtual" en comisiones parlamentarias, porque el reglamento no prevé formatos "híbridos" que combinen intervenciones presenciales y telemáticas, aunque con la pandemia "se hizo una excepción".