El PSC ve "irresponsable" que un Govern "más débil" rechace su mano tendida

La portavoz del PSC, Elia Tortolero, ha considerado este lunes "irresponsable" que el nuevo Govern de Pere Aragonès, ahora "más débil" por la salida de JxCat, rechace la mano tendida de los socialistas para aprobar los próximos presupuestos, y lo ha retado a explicar con qué apoyos piensa gobernar ahora.

Tras la reunión extraordinaria convocada por la comisión ejecutiva del PSC para evaluar la remodelación del Govern, Tortolero ha dicho en rueda de prensa que "es una mala noticia" que Aragonès anuncie un "gobierno del 80 %" de los catalanes que defienden un referéndum, porque "deberían gobernar para el 100 %" de la gente.

"Este gobierno representa al 21,3 %", ha puntualizado Tortolero, en alusión a los 33 diputados de ERC en un Parlament con 135 escaños y "siete partidos en la oposición".

Tras la decisión de JxCat de pasar a la oposición, ha advertido, el Govern es hoy "mucho más débil", por lo que Aragonès debe explicar "cómo, qué y con quién" piensa gobernar ahora, sobre todo teniendo en cuenta que ERC se impone como "línea roja" no buscar el apoyo de los socialistas catalanes a los próximos presupuestos.

Para Tortolero, esta línea roja "es un error", por lo que espera que los republicanos "recapaciten" y negocien con el PSC para evitar una prórroga presupuestaria, que sería "una irresponsabilidad".

También ha insistido en que Aragonès debe poner en marcha una mesa de partidos catalanes, paralela a la mesa de diálogo con el Estado.

Por ahora, los socialistas no se plantean ni exigir a Aragonès que se someta a una cuestión de confianza ni que convoque elecciones, ya que "la gente quiere estabilidad" y "no es el momento de cálculos electorales": "Cataluña ahora mismo no necesita elecciones", ha recalcado.

Quien sí ha actuado "con una calculadora electoral en la mano" ha sido Aragonès al remodelar su Govern, ha denunciado Tortolero, que sin embargo ha evitado criticar el fichaje de Joaquim Nadal, que fue conseller del PSC en los dos gobiernos tripartitos: "Es libre para tomar las decisiones, lo respetamos", ha zanjado.

La dirección del PSC ha ratificado la estrategia avanzada en los últimos días por el primer secretario del partido, Salvador Illa, que prevé "seguir construyendo una alternativa" al independentismo pero sin dejar de tender la mano para aprobar los presupuestos y no "dejar perder" los 3.098 millones de euros de más que incluirían.

Después de los contactos de las últimas semanas de la portavoz parlamentaria de PSC-Units, Alícia Romero, con sindicatos y patronal para analizar la situación, los socialistas abrirán -con Illa al frente- otra ronda de contactos, esta vez con representantes territoriales en las cuatro provincias catalanas.