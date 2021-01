El PSC insiste en que "no hay razones" para aplazar el 14F y recuerda que la ley no lo prevé

El PSC ha insistido en que "no hay razones" para aplazar las elecciones catalanas del 14F y ha recordado que la legislación vigente no contempla la suspensión de unas elecciones ya convocadas, por lo que el Govern está obligado a garantizar que se hagan con las máximas garantías.

En un comunicado de este miércoles, han advertido de que las elecciones catalanas han sido convocadas automáticamente y no por una decisión del Govern y que, por tanto, "quien no ha convocado, no puede aplazar".

Para los socialistas, las elecciones son un momento sagrado de la democracia y han señalado a los comicios de Estados Unidos, Francia o Alemania como ejemplo de que la pandemia no suspende la democracia: "Si hay que ir a trabajar, si estamos orgullosos de tener abiertas las escuelas, no nos podemos permitir cerrar los colegios electorales".

Asimismo, han pedido al Govern que haga caso al director general de Participación Ciudadana y Procesos Electorales de la Generalitat, Ismael Peña-López, que decía el lunes que celebrar las elecciones es posible: "Esperemos que no estén más atentos a las encuestas que a garantizar la celebración segura de las elecciones".

Por último, han asegurado que el PSC es en estos momentos la única garantía de cambio: "Salimos a ganar las elecciones del 14 de febrero y creemos que estamos en condiciones de ganarlas con nuestro candidato Salvador Illa, se celebren cuando se celebren".