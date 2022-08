El PSC ve "incomprensible" que Aragonès no quiera su apoyo a los presupuestos

La portavoz de PSC-Units en el Parlamento de Cataluña, Alícia Romero, considera "incomprensible" que el presidente catalán, Pere Aragonès, descarte de entrada el apoyo de los socialistas a los próximos presupuestos de la Generalitat, un "error de cálculo" en un momento de "crisis económica por la guerra en Ucrania".

Así lo ha afirmado en una entrevista con EFE, después de que el pasado martes, tras la última reunión del Govern antes del parón veraniego, Aragonès anunciara su intención de buscar el apoyo de la CUP y En Comú Podem a los presupuestos catalanes para 2023.

"Es incomprensible que no quiera hablar con el PSC", ha dicho Romero, que no entiende cómo ante la "difícil situación" derivada de la invasión rusa en Ucrania, con las elevadas cifras de inflación y los altos precios de la energía, Aragonès no tenga "una actitud más constructiva" de cara a la negociación presupuestaria.

En lugar de sacar al PSC de la "ecuación" de los presupuestos, según Romero, "lo que debería intentar el president Aragonès es conseguir los máximos apoyos posibles para hacer un presupuesto potente que permita hacer frente a esta situación de crisis".

Si impone un nuevo "cordón sanitario" al PSC y, además, la CUP se niega a aprobar las cuentas de la Generalitat, como ocurrió el año pasado, a Aragonès "solo le quedarán los comunes" como posibles aliados.

"Él sabrá. Nosotros mantenemos la mano tendida, por responsabilidad. Intentamos hacer política pensando en el país. Creemos que lo mejor para los ciudadanos es un presupuesto amplio, mayoritario, en el que podamos incorporar diferentes sensibilidades", ha argumentado la portavoz socialista.

Para Romero, negarse a negociar con el PSC es "un error de cálculo" que "tiene más que ver con una lógica partidista que de país".

"Por nosotros no quedará", ha asegurado la portavoz de PSC-Units, para subrayar la predisposición de su grupo a alcanzar un acuerdo, ya que "lo más conveniente para el próximo año es que haya presupuestos en todas partes, en todos los ayuntamientos, en las diputaciones, en la Generalitat y en el Estado".

Hasta ahora, según ha explicado, lo único que ha habido es "una reunión cordial" entre el conseller de Economía, Jaume Giró, y representantes del PSC, para exponer el marco presupuestario.

Un marco que "ya ha cambiado, porque el Gobierno de España ha ampliado el objetivo de déficit" y ha elevado el techo de gasto, por lo que "Cataluña recibirá más de 3.000 millones" de euros.

NO HABRÁ "CHEQUE EN BLANCO" PRESUPUESTARIO

"Nos gustaría poder hablar con confianza con el Govern sobre cuáles serían nuestras prioridades", ha recalcado Romero, que ha apostado por "proteger a las familias más vulnerables", con más gasto en "salud, educación, servicios sociales" y ayudas a las pymes para que puedan "sobrellevar" el elevado coste de la energía.

Romero se ha mostrado convencida de que Govern y PSC se podrían "poner de acuerdo", pero lo que no puede pretender Aragonès, ha advertido, es que los socialistas le den "un cheque en blanco".

"No habrá un cheque en blanco para los presupuestos. Hay un aumento considerable del techo de gasto y nos gustaría poder hablar sobre dónde poner el acento en el nuevo presupuesto", ha insistido.

NO A LA ELIMINACIÓN DEL IMPUESTO DE SUCESIONES

Por otra parte, después de que el congreso de JxCat apostara por eliminar el Impuesto de Sucesiones, Romero se ha desmarcado de esa idea: "No es momento de eliminar impuestos ni de reducir ingresos".

"Justamente es el momento, más que nunca, de que quien más tiene, más hereda o más contamina, colabore más con las arcas públicas. No es momento de eliminar impuestos, y menos el de Sucesiones, que es redistributivo", ha remarcado.