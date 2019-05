El PSC homenajea a Rubalcaba y destaca su sensibilidad con Cataluña

El PSC ha homenajeado al histórico dirigente del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba, fallecido este viernes a los 67 años, en un acto en Barcelona en el que se ha destacado su papel en el fin de ETA, sus valores socialistas en pro de la igualdad y su sensibilidad con el encaje de Cataluña en España.

"No le olvidemos como un amigo de Cataluña, el hombre que supo unir al socialismo español en la declaración de Garanada, el hombre que supo que teníamos que dialogar y hacer política para resolver un problema político", ha destacado durante su intervención el líder del PSC, Miquel Iceta.

Cerca de un millar de personas se han reunido en una plaza del barrio barcelonés de Nou Barris para recordar al exvicepresidente y ex secretario general del PSOE, que ha muerto como consecuencia de un ictus que sufrió esta semana.

En esa plaza es donde el presidente en funciones, Pedro Sánchez, tenía que protagonizar un mitin este viernes junto a Iceta, el alcaldable del PSC por Barcelona, Jaume Collboni, y la ministra Meritxell Batet.

Sin embargo, ante la crítica situación en que se hallaba Rubalcaba, tanto Sánchez como Batet han cancelado ya esta mañana su viaje a la capital catalana, y tras conocerse su muerte los socialistas catalanes han decidido reconvertir el acto.

El homenaje resultante ha empezado con la proyección del discurso que pronunció el exlíder del PSOE en la clausura de la conferencia política que se celebró en Madrid en 2013, al que ha seguido un largo aplauso de los asistentes.

Visiblemente emocionado, Iceta ha elogiado la contribución de Rubalcba a la articulación del Estado del bienestar desde la convicción de que "una sociedad solo puede ser justa si da a sus integrantes las mismas posibilidades y oportunidades".

"Ese hombre que no se rindió, ni ante una dictadura, ni ante problemas muy profundos de nuestra sociedad. Ese era, es y será Alfredo Pérez Rubalcaba. Hoy no queremos hacer campaña, pero no queremos olvidar al amigo, al compañero, a Alfredo", ha zanjado entre lágrimas.

El homenaje al histórico socialista ha acabado con la proyección de otro discurso, en el que Rubalcaba defendía la pluralidad de España, con afirmaciones como "nos queremos como somos, diferentes".

Entre el público también estaban el expresidente de la Generalitat José Montilla; los exalcaldes barceloneses Jordi Hereu y Joan Clos; el secretario de organización del PSC, Salvador Illa, y la portavoz parlamentaria, Eva Granados.