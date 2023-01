PSC exige al Govern que no imponga su posición "minoritaria" en presupuestos

La portavoz parlamentaria del PSC-Units, Alícia Romero, ha reclamado al Govern de ERC que "no imponga" su "visión minoritaria" respecto a proyectos como el Hard Rock, el aeropuerto de Barcelona o la B-40, y ha instado al Ejecutivo a "decidir" si quiere aprobar o no las cuentas con los socialistas.

Romero, que lidera el equipo negociador de los socialistas para los presupuestos de la Generalitat, ha comparecido en rueda de prensa en Cardona (Barcelona), tras la doble jornada de reuniones del llamado "Govern alternativo" del PSC.

La portavoz ha confirmado que el líder del PSC, Salvador Illa, y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, han conversado ya este viernes telefónicamente sobre la negociación de los presupuestos para 2023, y se han emplazado a reunirse "lo más pronto posible".

Una conversación "cordial" que se ha dado en un escenario en el que el PSC se mantiene en que solo dará apoyo a los presupuestos si el Govern acepta sus demandas, como la prolongación de la B-40 en el Vallès, la ampliación del aeropuerto de Barcelona-El Prat o el impulso al proyecto de Hard Rock en Vila-Seca (Tarragona).

"El Govern deberá decidir. Hemos presentado un paquete, un todo. Sabemos qué opina ERC, pero le hemos dicho que no puede imponer su visión minoritaria de esos proyectos. La debe acordar. Esperamos que ERC sea receptivo, veremos si se mueve y acepta estas condiciones. No nos consta un cambio de posición", ha dicho Romero, que ha confiado en que la reunión Aragonès-Illa sirva para "avanzar".

El PSC considera que su "cesión" en la negociación ha sido no plantear propuestas en determinados ámbitos del presupuesto, sino que ha "priorizado" sus esfuerzos en otros aspectos que buscan ser "la huella" de los socialistas en el proyecto presupuestario.

Pero los de Salvador Illa advierten que quien tiene la "responsabilidad" de aprobar presupuestos es el Govern, por lo que debe "abrir su visión de país" y ceder, si quiere sumar apoyos.

"Con 33 diputados (ERC) no puede imponer una visión de país que es contradictoria con la mayoría del Parlament", ha afirmado Romero, que ha recordado que la cámara catalana ha aprobado iniciativas a favor del Hard Rock, la ampliación aeroportuaria o el desarrollo del Cuarto Cinturón. "No tiene que ceder mucho, solo comprometerse a lo que ha aprobado el Parlamento. Una visión minoritaria no puede imponerse".

Dejando claro que "hay margen" para la negociación y el PSC está dispuesto a ello, como demuestra el hecho de que no se ha "levantado de ninguna mesa", Romero sí ha apremiado al Ejecutivo catalán a "tomar la decisión de si quiere aprobar los presupuestos con el PSC o no. Y si quiere -ha añadido, si acepta nuestras medidas o no".

"QUIERO PENSAR QUE ARAGONÈS TIENE CAPACIDAD DE DECIDIR"

En ese sentido, se ha preguntado si la reunión de Aragonès con Illa será suficiente para avanzar. "Querría pensar que el presidente tiene capacidad de decidir -ha sugerido-. Espero que lo que quiere el presidente, el Govern y ERC sean lo mismo y tenga capacidad de decidir en su encuentro con Illa, para desencallar algún aspecto o acercar posiciones".

Y ha negado que el PSC tenga "posiciones maximalistas", como ha apuntado esta mañana la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà, en una entrevista en TV3. "Estamos teniendo actitud de confianza. Hemos pedido cuáles son los programas de cada departamento y no hay manera que nos los envíen. Estamos haciendo un acto de buena fe", ha asegurado Alícia Romero.