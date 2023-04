El PSC exige al Govern que "aprenda a ceder" si no quiere "embarrancar"

La portavoz de PSC-Units en el Parlament, Alícia Romero, ha alertado de que el Govern de Pere Aragonès puede acabar "embarrancando", no tanto por su "debilidad", sino por su "incapacidad para buscar acuerdos" con otros grupos parlamentarios, por lo que le ha exigido que "aprenda a dialogar y a ceder".

Así lo ha afirmado Romero en una entrevista con EFE, en la que puesto de relieve que al Govern de ERC "le cuesta mucho aprobar leyes": consiguió aprobar recientemente el decreto contra la sequía "rozando el larguero", ha sufrido la "reprobación" del conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, y próximamente también la del conseller de Derechos Sociales, Carles Campuzano.

Estas dificultades, según Romero, se deben no tanto al hecho de que ahora mismo solo cuenta con el apoyo de los 33 diputados de ERC en el Parlament, sino a que este Govern "tiene una incapacidad para dialogar y buscar acuerdos".

"Si embarranca la legislatura, no será por la debilidad del Govern, sino por su incapacidad para buscar apoyos", ha advertido Romero, que ha insistido en que "el problema" del ejecutivo que preside Aragonès es que "le cuesta dialogar, le cuesta ceder y llegar a acuerdos con los grupos parlamentarios".

Esto se vio, ha recordado Romero, en la reciente cumbre contra la sequía, convocada por Aragonès y que terminó sin acuerdo por las discrepancias en torno al régimen sancionador, que los socialistas reclamaban suprimir o posponer para no castigar a los ayuntamientos.

"El Govern debería cambiar su actitud, tener una actitud mucho más dialogante y buscar acuerdos. ERC debe aprender a dialogar y ceder, porque cuando uno tiene 33 diputados no puede imponer su decisión. Esperemos que esto lo rectifique, porque si no, es verdad que la legislatura se le puede complicar y puede embarrancar", ha avisado.

Romero ha hecho hincapié en que el Gobierno de Pedro Sánchez "también está en minoría" en el Congreso y, pese a ello, ha aprobado "más de 200 leyes".

"¿MOCIÓN DE CENSURA? NO ES UN ESCENARIO QUE TENGAMOS EN LA CABEZA"

Aun así, los socialistas no se plantean por ahora impulsar una moción de censura contra Aragonès: "No es un escenario que tengamos ahora en la cabeza. Hemos aprobado unos presupuestos porque creemos que son necesarios para Cataluña, ahora vienen unas elecciones municipales y veremos después".

Ha remarcado que "la situación económica requiere una cierta estabilidad", aunque ha añadido: "Si la cosa se tuerce y vemos a un Govern que no hay manera de que dialogue y que no puede aprobar cosas, pues nos lo plantearíamos. Pero no estamos aquí en estos momentos. Queremos dar un voto de confianza al presidente de la Generalitat y esperar unos meses a ver cuál es la situación".

"¿ACUERDO DE CLARIDAD? CON EL PSC NO PODRÁN CONTAR"

Sobre la propuesta de Aragonès de impulsar un acuerdo de claridad para establecer las condiciones bajo las que podría celebrarse un referéndum de autodeterminación en Cataluña, Romero se ha mostrado muy escéptica y ha advertido de que esa no sería una "solución".

"Los tiempos están cambiando y las prioridades de los ciudadanos, también. Algunos partidos están anclados en el pasado", ha afirmado Romero, que considera que "no es momento de dividir otra vez, de querer hacer votar a los ciudadanos, de querer ponerlos en una tesitura divisiva", por lo que "con el PSC, no podrán contar".

ROMERO DESTACA LA "TENDENCIA" AL ALZA DEL PSC EN LAS ENCUESTAS

También se ha referido al último barómetro del Centro de Estudios de Opinión (CEO) de la Generalitat, que augura que el PSC afianzaría su victoria en unas nuevas elecciones al Parlament, con 34-40 escaños, seguido de ERC (29-34) y de JxCat (22-28).

Para Romero, "las encuestas son la foto de un momento", por lo que hay que ser "prudentes", aunque "sí marcan una tendencia del PSC como el partido que recibe más confianza de los ciudadanos", por lo que ve avalada su apuesta por la "política útil y constructiva".