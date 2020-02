El PSC encara los comicios como una elección: seguir con el proceso independentista o "pasar página"

Descarta un mediador y cree que se debe renunciar a la unilateralidad pero dialogarán igual

La portavoz del PSC en el Parlament, Eva Granados, ha defendido este lunes que los próximos comicios catalanes suponen una elección entre continuar con el proceso independentista o "pasar página".

En rueda de prensa, ha planteado a los votantes escoger: "Si tenemos un presidente independentista o un presidente que pueda dar pie a una nueva etapa, pasar página y superar el 'procés", que cree que debería liderar el primer secretario del PSC, Miquel Iceta.

La también viceprimera secretària del partido ha sostenido que la reunión entre el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, y el del Govern, Quim Torra, representó un "punto de inflexión", y ha asegurado que el Ejecutivo de Sánchez tiene una propuesta para Catalunya.

De hecho ha contrastado el actual Ejecutivo socialista con los anteriores gobiernos liderados por el PP, que asegura que no tenían un proyecto para Catalunya, "como tampoco el Govern".

Así, ha subrayado que los socialistas tienen una agenda para Catalunya --que Sánchez plasmó en 44 puntos la pasada semana--, mientras que cree que Torra sólo quiere hablar de autodeterminación, propuesta que el PSC no puede aceptar y que ha avisado que combatirán tanto desde el partido como desde el Gobierno central.

"Ellos hablan de autodeterminación, nosotros hablamos de autogobierno", ha añadido, y ha criticado que Torra prevea reunirse sólo con partidos independentistas para abordar este diálogo, porque cree que es imprescindible que se abra un diálogo con todos los partidos con representación en el Parlament.

Ha descartado que este diálogo requiera incluir un mediador, porque hay confianza y reconocimiento entre el Gobierno central y el Govern, según Granados, que ha afirmado: "No se va a avanzar si no hay una renuncia a la unilateralidad. Eso no quita que nos sentemos en una mesa porque los diálogos son entre proyectos políticos que piensan distinto. Si no, seguiríamos en el monólogo".

CRÍTICAS DE JUNQUERAS

Preguntada por críticas al PSC del exvicepresidente del Govern encarcelado, Oriol Junqueras, ha lamentado que se acuse a los socialistas de haber disfrutado de las consecuencias del proceso independentista cuando quisieron evitar la ruptura, según ella, que cree que se han vuelto a "disfrazar mentiras de radicalidad democrática".

Sobre encuestas publicadas los últimos días, ha celebrado que auguren un crecimiento del PSC: "Constatamos que hay una mayoría que rechaza la independencia, que no es la voluntad mayoritaria del pueblo de Catalunya. No quiere la independencia, quiere el diálogo".

Un 80% de los catalanes defiende precisamente que la negociación entre el Gobierno central y el de la Generalitat empiece de inmediato, según una encuesta de GAD3 para 'La Vanguardia' recogida por Europa Press este mismo lunes.

En la encuesta, a la pregunta sobre las posibles soluciones al conflicto político en Catalunya, un 30% de los encuestados responde que son partidarios de un referéndum sobre la independencia, mientras que un 28% apostarían por la reforma de la Constitución.

Un 27% considera que la solución sería una mejora del sistema de financiación y la opción que genera menos consenso es la reforma del Estatut con un 9% de los apoyos, en una encuesta telefónica a 800 personas realizada entre el 3 y el 6 de febrero, con un error muestral de +-3,5%.

DESCARTA CONCURRIR CON CS Y PP

Sobre si el PSC concurriría en una candidatura con Cs y PP, lo ha rechazado de plano: "Somos justo la alternativa", ha dicho Granados, que se ha preguntado si ahora estos partidos consideran o no que los socialistas son constitucionalistas y ha celebrado que un acuerdo entre Cs y PP clarificaría al ciudadano qué vota: una unión de las derechas, según ella.

Preguntada por el hecho de que la presidenta de la Diputación de Barcelona, Núria Marín, no descartara este fin de semana gobernar con JxCat, ha reiterado que el PSC no hará presidente a ningún independentista y, sobre si gobernaría con un partido independentista si apoyara a Iceta como presidente, ha invitado a preguntárselo a estos partidos.

Sobre la estrategia del Tribunal Constitucional (TC) de aceptar recursos de los independentistas encarcelados para evitar internacionalizar el juicio, como avanzó Europa Press, ha dicho que las decisiones que toma el TC son por el buen funcionamiento de la justicia y, sobre el Mobile World Congress (MWC), se ha mostrado convencida de que se celebrará con las precauciones necesarias.