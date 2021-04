PSC emplaza a ERC a que abandone la "vía fracasada" en la Mesa del Parlament

La portavoz parlamentaria del PSC, Alícia Romero, ha emplazado este miércoles a ERC a que aproveche la "oportunidad" que supone la sustitución de Jaume Alonso-Cuevillas en la Mesa del Parlament para abandonar la "vía fracasada" con JxCat.

En declaraciones a SER Catalunya, Romero ha afirmado que, para que pueda ganar una candidatura no independentista para ocupar la vacante en la Mesa del Parlament se necesita "claramente el apoyo de ERC".

"Interpelo a ERC porque tenemos unos días para poder establecer como mínimo una persona en la secretaría que tenga por objetivo hacer cumplir el reglamento, hacer cumplir la ley, no tener como prioridad la desobediencia, intentar que la Mesa funcione bien", ha señalado Romero.

JxCat decidió apartar a Jaume Alonso-Cuevillas como secretario segundo de la Mesa del Parlament y sustituirlo por Aurora Madaula, tras haber expresado sus dudas sobre la estrategia de desobediencia.

Alonso-Cuevillas, que fue abogado del expresidente catalán Carles Puigdemont, se declaró partidario, en una entrevista a Vilaweb, de no tramitar las resoluciones controvertidas sobre el rey o la autodeterminación y se preguntó: "¿Hemos de dejar que nos inhabiliten sin pena ni gloria por una tontería?".

Y ayer, el portavoz de Catalunya en Comú, Joan Mena, emplazó públicamente al resto de fuerzas de izquierda a que apoyen la candidatura del diputado de En Comú Podem Lucas Ferro para entrar en la Mesa.

"Es importantísimo que ERC dé apoyo a Lucas Ferro, porque si no, no sale el candidato", ha apuntado hoy Romero, que ha reconocido no obstante que no tiene "demasiadas esperanzas" en que los republicanos accedan: "Las últimas actuaciones de Esquerra no van por aquí", ha dicho.