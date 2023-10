El PSC se desmarca de la marcha de SCC y acusa a PP y Vox de usarla para hacer propaganda

La portavoz del PSC, Èlia Tortolero, se ha desmarcado este lunes de la manifestación contra la amnistía organizada por Societat Civil Catalana (SCC) ayer en Barcelona y ha acusado al PP y a Vox de "usar" la protesta para hacer "propaganda electoral".

En una rueda de prensa en la sede del partido, Tortolero ha señalado que los socialistas catalanes no participaron en la manifestación porque no se sentían "identificados", a la vez que ha subrayado que no está en riesgo la unidad de España: "No se rompe nada".

La portavoz del PSC ha pedido al PP y a Vox que "respeten los resultados del 23-J" y que asuman que "lo que pide la ciudadanía es seguir avanzando".

"Es hora de que asuman los resultados del 23-J. Fueron a una investidura fallida, es hora que asuman que su proyecto no es el que quieren los ciudadanos de este país", ha indicado.

Al respecto, ante las negociaciones para investidura del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, Tortolero ha señalado que "es la hora del oficio político, de tener altura de miras y de no tener miedo a tomar decisiones".

Preguntada sobre el dictamen jurídico sobre la amnistía que Sumar presentará mañana en Barcelona, Tortolero ha dicho que no le consta que el documento haya llegado al PSC, a la vez que se ha escudado en la "discreción" para no pronunciarse sobre la propuesta de la formación de la vicepresidenta en funciones Yolanda Díaz.

Sin embargo, en cuanto a las palabras del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que hoy ha anunciado que su partido recurrirá ante el Tribunal Constitucional (TC) una eventual ley de amnistía porque, de lo contrario, los populares serían "cómplices de una injusticia", la portavoz del PSC ha reprochado que el PP "recorre sistemáticamente todos los avances que se hacen en este país".