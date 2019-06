El PSC descarta votar a Colau sin cerrar un acuerdo antes de la investidura

(Añade declaraciones de Jaume Collboni)

El secretario de Política Municipal del PSC y presidente del partido en Barcelona, Jaume Collboni, ha descartado este jueves que los socialistas hagan con sus votos alcaldesa a Ada Colau si no logran cerrar antes un acuerdo con Barcelona en Comú que, afirma, buscarán "hasta el último momento".

Así lo ha indicado en una intervención abierta a los medios antes de reunirse en consejo extraordinario la federación barcelonesa del PSC.

De esta forma, Collboni ha querido dejar claro que Colau no será alcaldesa si antes no alcanza un acuerdo programático con el PSC que resulte en "un gobierno de izquierdas" en el que no tenga cabida ERC a fin de "no subordinar la ciudad y la institución al proceso independentista".

La de los socialistas es una posición contrapuesta a la del ex primer ministro francés Manuel Valls, que ha ofrecido a Colau los votos de los independientes de la lista que él encabeza "sin condiciones" para evitar que el alcaldable de ERC, Ernest Maragall, se haga con las riendas del gobierno municipal.

La posición de Valls también choca con la de Ciudadanos, que se ha presentado a las elecciones junto a él y que se niega, sin embargo, a investir a Colau.

El consejo extraordinario de los socialistas barceloneses también avalará esta noche una propuesta de resolución -hecha pública por Collboni- que insta a negociar "exclusivamente" con Barcelona en Comú un "gobierno paritario".

Collboni ha dicho que las conversaciones con los comunes han comenzado "hace muy poco" y que "no hay nada hecho": "No está siendo nada fácil ni se prevé que sea nada fácil", ha apuntado.

Ha sostenido que estos comicios han dejado unos resultados "abiertos", que "obligan políticamente a buscar acuerdos" para la gobernabilidad de la ciudad, pero que indican que "Barcelona no ha votado opciones independentistas y sí de progreso".

Esta afirmación la respalda el dirigente socialista amparándose en que las candidaturas independentistas han obtenido solamente 15 de los 41 concejales en juego.

Por ello, dirigiéndose a la lista de Colau, ha señalado la necesidad de conformar un "gobierno fuerte, amplio, centrado y riguroso", "al servicio de la gente" y que cumpla "con coherencia" los compromisos electorales adquiridos.

A juicio de Collboni, el independentismo ha demostrado que es "incapaz de gobernar" ni de resolver "los problemas concretos de la gente", y ha advertido así de que un gobierno de ERC en Barcelona solo servirá para "subordinar la ciudad al Govern de (Quim) Torra".