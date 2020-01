El PSC defiende la reunión entre Sánchez-Torra y cree que sí se va a celebrar

La diputada del PSC-Units en el Parlament Alicia Romero ha defendido este jueves que debe celebrarse la reunión entre el presidente del Govern, Quim Torra, y el del Gobierno central, Pedro Sánchez, prevista para la próxima semana: "Esperamos, por el bien del diálogo, que se haga la reunión y sea todo lo fructífera que pueda ser una primera reunión de dos presidentes".

"Vemos importante que se haga esta reunión", ha remarcado preguntada en rueda de prensa por el hecho de la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, no haya dado por hecho que ambos vayan a reunirse, en unas declaraciones que Romero ha destacado que no ha podido escuchar, aunque ha dicho que no cree que haya puesto en duda el encuentro.

Romero ha recordado que el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha destacado este mismo jueves en una entrevista en la Cadena SER que los socialistas siempre han sido defensores del diálogo, y ha insistido: "Creemos que esta reunión se va a realizar. El diálogo siempre es bueno".

La socialista ha sostenido que Torra "es el presidente de un Govern roto, pero lo es, y hay que respetarlo", y ha augurado que este primer encuentro será una reunión de aproximación y una primera toma de contacto, por lo que probablemente no establecerá grandes soluciones.

Ha confiado en que se puedan poner sobre la mesa asuntos que "angustian a unos y otros", incluidos problemas como los derivados por el temporal de la pasada semana, y ha pedido que Torra lleve estos asuntos a la reunión para buscar la complicidad y la colaboración del Estado en la resolución de estos problemas.

"Siempre que sea en beneficio de los catalanes, el diálogo creo que estará bien. Si los dos van con esta actitud, será positivo", ha agregado, y ha señalado que, aunque la legislatura de Torra terminará en pocos meses, todo lo que se pueda avanzar será positivo.

PRESUPUESTOS

Preguntada por la afirmación de Calvo de que Cataluña necesita unos Presupuestos lo antes posible --cuando el PSC cree que se deberían convocar primero elecciones--, ha sostenido que Calvo habla desde el cargo de vicepresidenta del Gobierno, que quiere que las Comunidades Autónomas tengan la máxima estabilidad posible, según ella.

"Pero aquí somos un grupo parlamentario que estamos en la oposición y que escuchamos ayer que el presidente decía que hay un Govern roto pero primero se aprobarán Presupuestos. Es algo bastante esperpéntico", ha agregado Romero.