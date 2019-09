El PSC celebra que Marta Rovira reconozca que el 1-O careció de "legitimidad interna"

No acudirán a la mayoría de actos institucionales de la Diada que piden que sea "inclusiva"

El secretario de organización del PSC, Salvador Illa, ha celebrado que la secretaria general de ERC, Marta Rovira, haya reconocido este lunes que al 1-O le faltó "legitimidad interna".

"He escuchado que ha dicho que el 1-O no tenía legitimidad. ¡Dos años tarde! ¡Bienvenida!", ha ironizado el dirigente socialista cuyo grupo ha defendido desde antes de su convocatoria que el 1-O no contaba con esa legitimidad.

Para los socialistas "el marco de convivencia puede ser cambiado de común acuerdo y siguiendo los mecanismos establecidos", e Illa considera que en aquella jornada no se apostó por esa vía.

También ha rechazado los actos de la celebración de la Diada, concretamente, los institucionales, que considera que son "de parte y excluyen al menos a la mitad de la población de Cataluña" y ha anunciado que solo acudirán a la entrega de las Medallas de Honor del Parlament.

MANIFIESTO

Ha anunciado que los socialistas han impulsado un manifiesto reclamando una celebración de la Diada "inclusiva, que recoja todas la maneras de pensar, donde todos los catalanes se sientan representados".

En el manifiesto apuestan por una defensa de las instituciones y de los símbolos de Catalunya "frente a los que los han negado, minimizado o puesto en riesgo: Diada, 'senyera' y Generalitat, precisamente porque pueden asumir la amplia pluralidad social y política de Cataluña, no pueden excluir a nadie".

"No queremos una Diada secuestrada por una parte del país, ni queremos que otra parte no sienta llamada a participar. Para nosotros, una celebración institucional y unitaria de la Diada es perfectamente compatible con la libre manifestación de cualquier partido o asociación ciudadana", advierten, y acusan al Govern de no estar a la altura en este sentido.

Llaman a "pasar página dejando atrás los tiempos del engaño, la división y la falta de rumbo" y piden un reencuentro en los puntos en común que permitan desplegar potencialidades de progreso social y económico.

Así, apuestan por la "reconciliación, el buen Gobierno y el retorno a la política", y piden mirar a Cataluña con esperanza para abrir una nueva etapa que el PSC se ofrece a liderar.