El PSC buscará un papel discreto en la manifestación para dar relieve a SCC

El PSC buscará un papel discreto en la manifestación del próximo domingo en Barcelona para dar relieve a los organizadores, Societat Civil Catalana (SCC), y también por las suspicacias que despierta en sectores de la formación que PP y Cs puedan "utilizar" la movilización con fines "electoralistas".

Fuentes socialistas han explicado a Efe que han decidido asistir porque se sienten representados en el lema bajo el que se ha convocado la marcha por el paseo de Gràcia -"Por la convivencia, por la democracia, por Cataluña: Stop procés"-, pero se quieren mantener en un segundo plano para que los protagonistas sean los ciudadanos.

Otras fuentes del partido han destacado que este perfil discreto viene motivado por la "incomodidad" que sienten ciertos sectores de la formación por el momento en el que llega la convocatoria, con la crisis catalana de nuevo en cotas altas, así como por la presencia de los líderes del PP y Cs, Pablo Casado y Albert Rivera, unos "compañeros de viaje" que defienden postulados alejados del "diálogo" que pregona el PSC.

"Quizás habríamos preferido que no hubiera ninguna manifestación, porque después de lo sucedido en los últimos días no hace falta más follón en la calle. Pero, una vez convocada, no sería explicable no estar", admiten las fuentes consultadas.

El debate que ha habido en el seno del partido sobre su asistencia a la manifestación organizada por SCC no es inédito, pues varios representantes socialistas coinciden en destacar que en octubre de 2017 ya se planteó una discusión similar.

Los socialistas han concluido que la mejor opción es participar en la marcha, pues de lo contrario podría parecer que el denominado espacio "constitucionalista" solo atañe a PP y Cs.

En este sentido, algunas fuentes rechazan que desde JxCat y ERC se les critique y se les equipare con populares y naranjas por compartir una manifestación, cuando no se cuestiona que dentro del independentismo haya diferentes sensibilidades cuando se movilizan juntos. "Ellos salen con Arran, que son quienes pintan nuestras sedes", apuntan.

Uno de los argumentos de quienes preferían no ir a la manifestación del domingo 27 de octubre es el momento en el que llega la convocatoria, tras los altercados ocurridos en protestas contra la sentencia del 'procés', y justo el día después de otra marcha convocada por el independentismo.

En este aspecto, los partidarios de asistir a la movilización de SCC consideran que la división que se evidenciará en las dos manifestaciones no es más que un reflejo de la "fractura" que existe en la sociedad catalana.

"La división está ahí y la han provocado quienes gobiernan la Generalitat", subrayan.

Entre las federaciones más reticentes a participar en la convocatoria destaca la de Barcelona, que se ha visto contrarrestada por la voluntad de dirigentes metropolitanos de acudir a la cita, pues estos últimos consideran que deben estar al lado de muchos de sus votantes que secundarán la marcha.