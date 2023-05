El PSC en Barcelona promete ayudas para vehículos híbridos no enchufables de 2.500 euros

Collboni defiende el "modelo socialdemócrata de transición ecológica"

El candidato del PSC a la alcaldía de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciado ayudas de 2.500 euros para que propietarios de un vehículo con etiqueta B puedan adquirir un modelo híbrido no enchufable, en un incentivo que aumentará hasta los 3.500 euros para los vehículos comerciales.

Collboni ha defendido durante una rueda de prensa de la Agència Catalana de Notícies (ACN) este miércoles por la mañana una medida municipal que, si llega a materializarla desde el Ayuntamiento, dará respuesta a "la única categoría (de vehículos) que hoy no tiene ayudas públicas".

Así, quiere facilitar la financiación de coches de hasta 40.000 euros para que particulares y también comerciales puedan pasar de la etiqueta amarilla (170.000 vehículos en la ciudad, en sus cifras) a la verde 'Eco', y ha fijado un máximo presupuestario para el consistorio de 20 millones de euros.

La prestación tendrá condiciones de tipología de vehículo orientadas a financiar automóviles "para trabajar", pero no fijará condiciones de renta para los solicitantes.

El candidato socialista ha defendido un "modelo socialdemócrata de transición ecológica", que según él tiene que abordar objetivos ambiciosos pero sin dejar a nadie atrás, en sus palabras.

Para lograr la neutralidad de emisiones en 2030, ha abogado por "trabajar de forma constante, de forma positiva, no hacerlo en contra de nadie" y con ayudas, porque para él una transición realista cuesta dinero a las instituciones, y el mínimo posible para los particulares, ha considerado.

LA ZBE

Preguntado por si estas ayudas a las etiquetas B tienen que ver con una prohibición de entrada a la Zona de Bajas Emisiones, ha recordado que "no hay calendario" para ello y que tiene que acordarse a escala metropolitana, pero cree que esta fecha no podrá llegar hasta que no haya un plan real de ayudas a estos vehículos.

También sobre movilidad, ha reiterado su compromiso de unir el tranvía por la avenida Diagonal y ha considerado, sobre el carril bici de la Vía Augusta, que aunque rectifiques una medida que no da resultados, "no estás negando tu política macro" de hacer la ciudad más ciclable, en sus palabras.