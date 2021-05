El PSC a Aragonès: "Apártese y deje paso a un Govern liderado por Illa"

La viceprimera secretaria del PSC y vicepresidenta segunda del Parlament, Eva Granados, ha instado este sábado al candidato de ERC a la presidencia de la Generalitat, Pere Aragonès, a dar "un paso al lado": "Apártese y deje que haya un Gobierno de izquierdas liderado por Salvador Illa".

En la movilización convocada en Barcelona con motivo del 1 de mayo, Granados ha constatado con "desesperación" que, "dos meses y medio después" de las elecciones del 14F, ERC y JxCat siguen sin ser capaces de alcanzar un acuerdo de gobierno.

Granados ha remarcado la "necesidad de tener un Govern efectivo para hacer frente a la decadencia económica de Cataluña" y ha puesto de relieve que hoy, 1 de mayo, "se agota el plazo" que ERC planteó a JxCat para llegar a un acuerdo, antes de explorar alternativas.

Por ello, ha pedido a Aragonès que "deje paso a un Gobierno de izquierdas liderado por el partido de izquierdas que ha ganado las elecciones, que pueda hacer frente a las necesidades" de las "empresas que están en crisis".

"El Govern no está haciendo nada, y no se ponen de acuerdo en nada, y en las negociaciones no hemos oído ni una palabra de industria ni de trabajo", ha denunciado.

Granados ha destacado que en Cataluña "hay medio millón de trabajadores" en paro, por lo que se necesitan "Gobiernos que hagan efectivos los derechos de los trabajadores".