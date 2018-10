PSC afea la "farsa" de JxCat y ERC y les insta a admitir que acatan a Llarena

La portavoz adjunta del grupo PSC-Units, Alícia Romero, ha criticado la "farsa" y "teatro" de JxCat y ERC en el Parlament y les ha instado a reconocer que ya están "acatando de facto" el auto del juez del Supremo Pablo Llarena, aunque ha censurado que el hemiciclo vote hoy si aplica o no un auto judicial.

Romero ha intervenido en el pleno de esta mañana del Parlament con un único punto del día, la votación del dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados que propone que cedan sus funciones, mientras no se resuelva su situación judicial, los parlamentarios suspendidos por el TS: Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull.

"Hoy lo que pasará es que acatarán la resolución judicial, porque ya se está aplicando, aunque no lo quieran reconocer. Es de traca e inaudito que utilicen el Parlament como les da la gana. Deberían ser valientes y dejar de engañar. Es surrealista. Se ha acabado su farsa, en este teatro no participaremos", ha afirmado Romero.

La diputada socialista ha recordado que desde el 13 de julio esos diputados "no cobran su sueldo ni emiten voto en el pleno", como tampoco votarán hoy, lo que significa que "están suspendidos".

"Es así de claro. No cobran sueldo, no emiten voto, no pueden presentar iniciativas parlamentarias. Si no pueden hacer eso, están suspendidos. Ustedes están cumpliendo de facto la resolución, solo vienen a engañar, a escenificar y a seguir engañando a tanta gente que ayer les pedía que dijeran la verdad", ha aseverado.

En cualquier caso, ha criticado que en el primer punto del dictamen se vote si se acata la resolución: "Lo que no se puede hacer es llevar a votación una resolución judicial. No creen en la separación de poderes. Es inaudito e intolerable en democracia. Las resoluciones judiciales se acatan y no se llevan a votar al Parlament".

Por ello, ha exigido al presidente catalán, Quim Torra, que "no sea el presidente de unos cuantos, sino de todos", porque "la democracia no es solo votar, sino también respetar la separación de poderes".