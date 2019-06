El PSC acusa a Torra de comportarse como un "hooligan" y pide que respete todos los pactos municipales

Illa defiende que todos los pactos son legítimos, también el de Santa Coloma de Farners

El portavoz del PSC, Salvador Illa, ha acusado este martes al presidente de la Generalitat, Quim Torra, de comportarse como un "hooligan" y le ha pedido que respete todos los pactos que se han llevado a cabo en el ámbito municipal.

Así se ha manifestado en rueda de prensa después de que Torra criticara el domingo que partidos independentistas hayan hecho a nivel municipal "pactos incomprensibles con partidos del 155", en alusión a algunos acuerdos locales que ha habido entre JxCat y ERC con el PSC.

"Con sus manifestaciones, se comporta más como un 'hooligan' que como un presidente de la Generalitat. Lo inaceptable es que niegue legitimidad a pactos que se han hecho en municipios" de acuerdo con los resultados expresados por los ciudadanos en las urnas y con los acuerdos que han alcanzado los representantes democráticamente elegidos, ha defendido.

Por ello, ha apelado a Torra a mantener su rol institucional y ser el presidente de todos los catalanes: "No hay catalanes de primera y segunda, no puede dividir a los catalanes entre buenos y malos, no hay pactos legítimos e ilegítimos".

Según Illa, todos los pactos que se hacen en base a la ley son legítimos, también el de Santa Coloma de Farners (Girona), donde un pacto entre JxCat y ERC desbancó al PSC, a última hora del sábado, del gobierno municipal en un pleno no exento de polémica que tuvo que suspenderse por las protestas de algunos votantes independentistas, que criticaron el acercamiento inicial de JxCat con PSC, y en el que hubo presiones del mismo Torra.

TORRA Y SU FAMILIA

"Él y su familia deberían tener un comportamiento adecuado, no la de descolgar cuadros", ha reprochado el portavoz socialista, en referencia a que la hermana de Quim Torra retirara la fotografía del presidente de la Generalitat de la sala del pleno de Santa Coloma de Farners.

En su opinión, hay "un clima cargado que no es nada conveniente" en algunas partes de Catalunya que los concejales socialistas se esforzarán en superar en beneficio de la convivencia, y ha lamentado también los incidentes ocurridos en la plaza Sant Jaume de Barcelona con la investidura de Ada Colau como alcaldesa de Barcelona.

Illa ha concretado que los socialistas tienen 89 alcaldías, 53 con mayoría absoluta, y que en 46 municipios más forman parte del gobierno municipal: "Estamos presentes en el gobierno de 134 municipios, que representan a unos 4,5 millones de habitantes. Esto equivale casi al 58,5% de la población catalana".

También ha explicado que de los 23 municipios catalanes con más de 50.000 habitantes, el PSC gobierna en 16, y en 13 de ellos tienen la alcaldía.