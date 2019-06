PSC acusa a Torra de actuar como un "hooligan" al cuestionar pactos locales

El secretario de organización del PSC, Salvador Illa, considera "inaceptable" que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, cuestione la legitimidad de determinados pactos locales que incluyen a los socialistas: "Se comporta más como un 'hooligan' que como el presidente", ha reprochado.

"No es aceptable que el presidente de la Generalitat divida a los catalanes. Todos los pactos son legítimos, también el que se quería hacer en Santa Coloma de Farners (Girona), y él y su familia deberían tener una actitud adecuada; él en las responsabilidades que le tocan y su familia con el comportamiento de cualquier vecino en un pleno municipal, que no es el de ir descolgando cuadros", ha señalado en la rueda de prensa.

Illa se refería así a lo sucedido durante la constitución del ayuntamiento de este pueblo gerundense, en el que reside la familia de Torra: el pacto inicial entre JxCat y el PSC saltó por los aires después de que el presidente intercediera para forzar a su partido a aliarse con ERC, en un pleno que se tuvo que aplazar por la tensión con los vecinos, entre ellos la hermana de Torra, que descolgó el cuadro de su hermano de la sala cuando le criticaron.

El dirigente socialista ha reclamado a Torra que "se atenga a su rol" y evite declaraciones que alienten muestras de intolerancia como las que se vieron en Santa Coloma de Farners, pero también en la plaza Sant Jaume de Barcelona o en Sabadell, donde independentistas increparon a representantes de los comunes y del PSC.

"No hay catalanes de primera y de segunda; no hay pactos legítimos o ilegítimos; no hay buenos y malos", ha recalcado Illa, que ha destacado que los ediles y alcaldes socialistas trabajarán para rebajar la crispación y mejorar la convivencia en todos los municipios catalanes en los que tienen representación.