El PSC abre su congreso apelando a un "proyecto común" para Cataluña y España

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha abierto este viernes el XIV congreso del PSC reivindicando "la política y el diálogo" como los instrumentos que permitirán articular un "proyecto común" para Cataluña y España en los próximos años, en el que los socialistas deben jugar un papel "central".

"No entendemos la política y el diálogo como un espacio en el que arrancar o exigir concesiones o reconocimientos ajenos. Entendemos la política y el diálogo como un espacio donde convencer y llegar a compromisos y acuerdos que integren los derechos e intereses del conjunto", ha dicho durante su intervención en el arranque del cónclave.

Batet, que será la presidenta del congreso socialista, ha subrayado, en plenas negociaciones con ERC para una eventual investidura del candidato Pedro Sánchez: "No contraponemos territorios ni ciudadanos, los integramos y buscamos los objetivos comunes".

Antes que ella, ha tomado la palabra el secretario de organización del PSC, Salvador Illa, que ha destacado el buen estado de forma de los socialistas catalanes tras consolidarse como segunda fuerza en Cataluña en el último ciclo electoral.

"Llegamos bien a este congreso y permitidme un pronóstico: saldremos mejor", ha sostenido Illa, que ha mandado un agradecimiento a los 13.722 militantes del PSC.

En la misma línea, Batet ha exclamado: "Tras darnos por agotados, algunos dicen que el PSC ha vuelto (...), pero el PSC no ha vuelto porque el PSC no se marchó nunca. No volvemos, seguimos".

Aún más ambicioso se ha mostrado el primer teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que ha dicho que el PSC no aspira a ser "el primer partido de la oposición en Cataluña", sino a volver a ser "el primer partido en Cataluña".

El PSC, ha agregado, tiene que "poner la agenda social por encima de todo", y se ha mostrado convencido de que su partido empieza a tener "la oportunidad de volver a unir las izquierdas".

Tras los primeros discursos, los socialistas han rendido un breve homenaje a uno de los padres de la Constitución, Jordi Solé Tura, en el décimo aniversario de su muerte.