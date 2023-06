Pruebas confirman restos orgánicos o de sangre de J.O. en el patio de la vivienda del acusado por el Caso Entrena

Sobre la mancha de aceite cerca de la furgoneta, "no parecía la mancha espontánea que dejan los coches cuando se quedan aparcados mucho tiempo"

Las pruebas periciales realizadas por la Guardia Civil confirman que se encontraron "restos orgánicos o de sangre" de la víctima, J.O., tanto en el exterior de la vivienda (un patio) como en el vehículo del acusado de acabar presuntamente con su vida en un domicilio de Entrena (La Rioja). Además confirman que había también sangre de la víctima en el asa de un compresor al mismo tiempo que restos orgánicos del acusado.

También aseguran en su comparecencia telemática ante el Juez que la mancha de aceite que se encontró cerca de la furgoneta aparcada en la vivienda del acusado era "fresca y húmeda" por lo que "no se pudo encontrar ningún resto biológico dentro de ella".

Este jueves ha tenido lugar la cuarta sesión del juicio contra O.P. en el conocido como 'Caso Entrena'. Hoy se han escuchado las declaraciones de varios guardias civiles que acudieron al lugar de los hechos para realizar diferentes inspecciones oculares o, posteriormente, también en los laboratorios.

O.P. está acusado de un delito de asesinato con alevosía de J.O., cuyo cuerpo continúa sin aparecer, por lo que le piden 22 años y uno más por tenencia ilícita de armas.

Los primeros peritos en intervenir en la sesión de hoy han indicado al Fiscal que la inspección ocular fue muy exhaustiva y afectó a toda la vivienda del acusado entre los días 6 y 10 de agosto de 2021.

Para la inspección ocular, han explicado, se desplazaron varios expertos de Madrid y contaron con el apoyo de un Guardia Civil del laboratorio de criminalística de La Rioja. Su trabajo -han detallado- consiste en planificar y distribuir las zonas, buscar indicios con luz blanca y luz forense y se realiza un tasteo con reactivos para detectar sangre u otro tipo de indicios como huellas.

Además, también utilizaron perros especializados en la detección de restos biológicos.

Como han reconocido ante el Fiscal, en esta escena concreta "buscaban sangre, otros restos orgánicos y huellas". En definitiva, "cualquier indicio que demostrara que se había sufrido un hecho violento en el interior de esta vivienda".

"GRAN MANCHA DE ACEITE"

Durante sus preguntas, el Fiscal se ha centrado, sobre todo, en la furgoneta que se encontraba aparcada en la vivienda que contaba con una gran mancha de aceite. Como han explicado los dos expertos, la mancha era fresca y húmeda y "las pruebas no determinaron nada porque no podíamos utilizar las herramientas que teníamos por lo que no pudimos ver si había algún resto orgánico".

Según han reconocido, "no parecía la mancha espontánea que dejan los coches cuando se quedan aparcados mucho tiempo". Aún así "no pudimos encontrar manchas de sangre debajo de esta mancha de aceite".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Sobre el vehículo, los peritos de la Guardia Civil han indicado que "a éste le faltaba la batería" y sí que pudieron comprobar sangre en el asa de compresor al mismo tiempo que restos orgánicos del acusado. Algo que puede ocurrir porque "una persona puede tocar sangre, dejar la sangre y mi resto orgánico a la vez", tal y como ha afirmado el Fiscal.

8 CASQUILLOS DEL CALIBRE 22

En la sesión de hoy también ha tomado la palabra un agente de la Guardia Civil encargado de realizar diversos informes sobre los casquillos y revólveres encontrados en la casa del acusado. En total se encontraron 8 casquillos del calibre 22 en una inspección ocular. Una vez analizados por el microscopio, se determinó que 5 de esos casquillos fueron disparados por una misma arma, otros dos por otros dos armas diferentes y otro no se pudo identificar.

"La conclusión es que estos ocho casquillos, al menos son tres armas las que han participado". El experto ha explicado que el calibre 22 se puede disparar en múltiples armas, revolver, pistola, carabina... y dependiendo de qué arma y su longitud del cañón tendrá mayor o menor potencia. "No porque el calibre sea pequeño tiene menos poder lesivo".

Las armas estudiadas en la casa del acusado eran una carabina del 4,5 de aire comprimido y una escopeta del calibre 32 que funcionaban. El resto de armas no funcionaban. Para esas armas se necesitan permiso y licencia.

Además, reconoce, "no hay medios técnicos para determinar cuándo se han disparado o no. Quizás los ocho cartuchos se dispararon en un mismo momento o no".

PRUEBAS GENÉTICAS

La sesión judicial ha continuado con la declaración de otros dos guardias civiles -también vía telemática- que han determinado que, aunque el cuerpo de la víctima no ha aparecido, se realizaron pruebas genéticas del padre y el hermano, lo más cercano biológicamente a J.O..

"Aunque no se puede determinar al cien por cien porque nosotros no tenemos el cuerpo", los expertos han indicado que la sangre del denominado 'Varón 1' (la víctima) "es compatible y aparece junto con las del acusado" en el presunto lugar de los hechos.

"Nosotros nos basamos en el cálculo estadístico y las probabilidades son altísimas pero nosotros no podemos dar al cien por cien esa posibilidad de que sea la víctima porque no tenemos el cuerpo", han indicado los expertos a preguntas de la Fiscalía.

Así -ratifican- "hay sustancias y restos orgánicos donde están mezclados los A D N tanto del 'Varón 1' como del acusado en el volante, en el freno de mano, en la palanca de cambios". Como matizan "una persona puede dejar su A D N de varias maneras, tocando, por el sudor... lo que detectamos es que aparece el perfil genético de dos personas entremezclados".

Tras la sesión de hoy, el juicio se reanudará el próximo lunes en el que las partes presentarán las conclusiones definitivas.