El proyecto de la pista de atletismo de San Moix será "huella de carbono 0" y su construcción durará 24 meses

El Ayuntamiento de Palma ha presentado este lunes el proyecto de las pistas de atletismo de Son Moix como una instalación eficiente en materia de energía y con una "huella -de carbono- prácticamente cero", preparada para competiciones tanto nacionales como internacionales, que se construirá en 24 meses desde que se saque a licitación el proyecto.

Así lo han detallado los arquitectos, Manel González Solanes y Aleix González Call, durante la rueda de prensa de este lunes en Cort, donde han detallado que la actuación medioambiental se sostendrá sobre "la energía geotérmica, el aprovechamiento del agua y la instalación de placas fotovoltaicas en la cubierta".

No obstante, aún no hay fecha para el inicio de las obras, tal y como ha detallado el concejal de Deportes, Javier Bonet, que señala que "es complicado dar fechas". No obstante, ha avanzado que el estudio de arquitectos tendrá que presentar el dossier concluido en abril y, después, se proseguirá con la confección de los pliegos para sacar la licitación. "Nadie se atreve a dar un dato exacto", ha concluido, aunque ha estimado que la construcción durará "unos 24 meses".

