Un proyecto pionero facilitará en Galicia la formación de personas con trastorno mental severo para su inserción laboral

'Capacitad@mente' está promovido por la Consellería de Sanidade y Cegasal, con el apoyo de Janssen

Favorecer la inserción social de las personas con enfermedad mental severa a través de su inserción laboral y eliminar el estigma que afecta de manera especial a este colectivo son los objetivos prioritarios del proyecto 'Capacitad@amente', puesto en marcha por la Consellería de Sanidade y Cegasal, con el apoyo de Janssen, para formar y favorecer la práctica profesional de personas afectadas por estas dolencias con el seguimiento y el apoyo de sus facultativos.

El proyecto, que arrancará a finales de este año en el área sanitaria de A Coruña, ha sido presentado este viernes en Santiago, en un acto que ha contado con la presencia de los conselleiros de Sanidade y Promoción do Emprego, Julio García Comesaña y Elena Rivo, así como del presidente de la Asociación Empresarial Galega de Centros Especiais de Emprego (Cegasal), Herminio Martínez, y del director de relaciones institucionales de Janssen, Pedro Martínez, entre otros actores implicados.

Dentro de este proyecto, personas con enfermedad mental severa que están siendo tratadas desde los servicios de psiquiatría del Sergas participarán en una formación teórica adaptada a sus necesidades para mejorar su empleabilidad, a lo que seguirán unas prácticas en centros especiales de empleo. Todo el proceso, según ha explicado una de las responsables del proyecto, María Tajes, se hará respetando los tiempos de estos pacientes, adaptándolo a sus necesidades asistenciales, implicando a las familias y acompañándolos de forma "intensiva".

Los seleccionados --entre 10 y 12 en la primera fase-- participarán en una formación eminentemente práctica en los centros de Cegasal, que ocupará unas 30 horas y, posteriormente, realizarán prácticas por entre 80 a 100 horas en entidades colaboradoras. Carlos Ventoso, jefe de psiquiatría del CHUAC y también responsable del proyecto, ha apuntado que la idea inicial es arrancar el piloto a partir del mes de septiembre. Una vez que se evalúe, se extendería a las demás áreas sanitarias.

PACIENTES "MUY VULNERABLES"

En su intervención, Ventoso ha explicado que se trata de "uno de los colectivos más vulnerables" a nivel social, dado que las enfermedades mentales severas habitualmente afectan a personas desde una edad temprana y tienen incidencia en "toda su vida".

Estos pacientes, ha dicho, "tienen muchas dificultades para poder normalizar su vida" y, de hecho, solo uno de cada 10 cuenta con trabajo. "Son el sector de la discapacidad con menor nivel de inclusión social y laboral", ha lamentado María Tajes.

Además de las dificultades para adaptarse a un puesto, o del aislamiento que sufren, los expertos han incidido en cuestiones como el estigma que les rodea o las particularidades de sus necesidades a la hora de ocupar un puesto de trabajo, como el "uso frecuente de los servicios hospitalarios".

UNA SOCIEDAD "MÁS JUSTA"

El presidente de Cegasal ha agradecido la implicación de todos los ámbitos presentes en la puesta en marcha de un proyecto "pionero", que supone "un sueño hecho realidad" y que, ha apuntado, busca "hacer de esta una sociedad más justa".

El conselleiro de Sanidade, por su parte, ha destacado la apuesta de la Xunta en el ámbito de la salud mental, con más efectivos y más presupuesto, así como con una partida de 100.000 euros para este proyecto, que complementará la aportación de Janssen.

"La inclusión social no solo es una necesidad económica, si no que también es parte de la recuperación clínica", ha dicho García Comesaña, mientras que la conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade ha reiterado la apuesta de la Xunta por "un empleo inclusivo para todos".

La sociedad, ha añadido Elena Rivo, tiene "la obligación de generar oportunidades" para los colectivos desfavorecidos o "con más dificultades", por lo que ha aplaudido el papel de los centros especiales de empleo como "dinamizadores" económicos y sociales.