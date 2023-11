Un proyecto fotovoltaico de la empresa Eviosys permitirá ahorrar un 20% el consumo de red en su fábrica de Las Torres

La planta, de 25.000 m2, evitará la emisión equivalente 3.260 toneladas de CO2 al año

La empresa Eviosys (antigua Mivisa) ha instalado en los tejados de su fábrica en Las Torres de Cotillas una planta fotovoltaica de 25.000 metros cuadrados, que le permitirá el autoconsumo de un 20 por ciento de la electricidad consumida en su fábrica murciana.

El director de operaciones de la Península Ibérica de Eviosys, Estanislao Martínez, ha explicado que la empresa está haciendo un plan de sostenibilidad desde el punto de vista energético que les ha llevado a apostar por este tipo de energía con "una de las mayores instalaciones de autoconsumo de España", señalan desde la empresa.

Enviosys está llevando a cabo esta transformación energética en varias de sus fábricas. Aprovechando las ubicaciones estratégicas de Mérida (Extremadura) y Las Torres de Cotillas (Murcia), la potencia total instalada en 2023 será de 6.625 kilovatios pico (kWp).

De esta forma, en Murcia, el techo solar instalado en su planta de Las Torres de Cotillas, que está ya operativo, es uno de los mayores de Murcia y de España.

Con esta instalación se reducirá un 18 por ciento el consumo energético de red, se autoconsumirá el 95 por ciento de la energía producida, evitando así emitir el equivalente a 3.260 toneladas de dióxido de carbono al año.

Por su parte, la instalación de Mérida reducirá el 40 por ciento el consumo de red y evitará la emisión de 433 toneladas de dióxido de carbono al año.

Entre las dos plantas, Eviosys Solar ocupará una superficie de 32.774 metro cuadrados en más de 11.000 módulos, con una potencia instalada de 6.625 kilovatios pico (kWp), un ahorro del 20 por ciento del consumo de electricidad, evitando la emisión de 3.693 toneladas de dióxido de carbono al año, lo que equivale a plantar 260.000 árboles.

El director de operaciones de la Península Ibérica, Estanislao Martínez, ha expresado el compromiso de la empresa con el medio ambiente que cuenta con otras medidas de sostenibilidad como el cambio a iluminación LED, incineradores para las líneas de barnizado y ahora las plantas solares.

Las empresas son "cada vez más sensible a las cuestiones del medio ambiente", ha señalado Estanislao Martínez, quien ha destacado que Eviosys no sólo no se quiere quedar atrás, sino que quiere liderar esta apuesta por la sostenibilidad energética en su sector.