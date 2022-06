Proyecto estudia la protección ante amenazas sanitarias por cambio climático

Un consorcio de 19 instituciones europeas en el que participa la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) ha iniciado el proyecto IDAlert, para reforzar la protección ante amenazas sanitarias emergentes a consecuencia del cambio climático.

IDAlert es el acrónimo de Infectious Disease decision-support tools and Alert systems to build climate Resilience to emerging health Threats.

Se inició oficialmente el 1 de junio de 2022 con un presupuesto de 9'18 millones de euros y una duración de cinco años en un proyecto que está financiado por la Comisión Europea.

El consorcio involucra a 19 organizaciones de Suecia, Alemania, Francia, España, Grecia, Países Bajos, Italia, Reino Unido y Bangladesh.

El proyecto cuenta con un panel multidisciplinar de expertos en zoonosis, epidemiología de enfermedades infecciosas, ciencias sociales, inteligencia artificial, medio ambiente, economía y ciencias ambientales y climáticas.

IdAlert estudia las consecuencias que tiene en el planeta el cambio climático.

A medida que nuestro planeta se calienta a causa del cambio climático, los brotes de enfermedades zoonóticas (enfermedades que se propagan entre animales y humanos) aumentan y se expanden a nuevas partes del mundo, en particular en Europa.

Las temperaturas más cálidas, las precipitaciones más variables y la pérdida de biodiversidad influyen en la supervivencia y propagación de patógenos zoonóticos, y en la reproducción y ubicación geográfica de sus vectores como mosquitos o garrapatas.

Las crisis sanitarias pasadas y recientes, incluida la pandemia de COVID-19, han demostrado que es necesaria una preparación y una capacidad de respuesta más sólidas e inclusivas frente a los patógenos propensos a provocar epidemias a escala de la Unión Europea y también de alcance mundial.

El proyecto IDAlert tiene como objetivo abordar este desafío mediante el desarrollo de una gama de herramientas y sistemas de soporte a la toma de decisiones para permitir que los responsables actúen a tiempo y con respuestas más efectivas.

Joakim Röcklov, coordinador del proyecto IDAlert, de la Universidad de Umeå (Suecia), ha comentado en una nota que "el proyecto presenta un enfoque innovador de cocreación, participación y ciencia ciudadana, involucrando a las partes interesadas desde el principio para integrar las necesidades y abordar los desafíos, así como una perspectiva de One Health, reconociendo la estrecha conexión entre humanos, animales y medio ambiente con el aumento de las enfermedades infecciosas".

IDAlert desarrollará nuevos indicadores climáticos y de salud como puede ser la identificación de virus como el del Nilo Occidental, que circulan entre aves silvestres y mosquitos, y mecanismos de monitorización, incorporará una perspectiva que tendrá en cuenta las desigualdades entre distintos colectivos e informará del desarrollo de políticas en todos los sectores, con el establecimiento de un nuevo estándar de apoyo a las políticas y la toma de decisiones.

Jaime Martínez-Urtaza, investigador principal del proyecto de la UAB, detalla como "desde el Departamento de Genética y de Microbiología de la UAB participaremos con la contribución al desarrollo de herramientas avanzadas para establecer la distribución de organismos patógenos en conexión con el clima y poder anticipar la aparición de nuevos brotes infecciosos".

También se desarrollarán los sistemas de vigilancia, de alerta temprana y de respuesta, y se harán accesibles por medio de una interfaz de usuario que permita una visualización y exploración de datos y resultados de forma sencilla, lo que simplificará la adopción de medidas eficaces para la contención de brotes.

IDAlert evaluará los costes, efectividad, beneficios y viabilidad política de las medidas y estrategias de adaptación para mejorar la resiliencia climática de los sistemas de salud en Europa.

El proyecto analizará los aspectos socioeconómicos, investigando la aparición, transmisión y propagación de patógenos zoonóticos y las consecuencias de las políticas climáticas y de salud en diferentes grupos sociodemográficos, de alto riesgo y difíciles de alcanzar, y cómo la política puede ayudar a reducir estos impactos.

La validez de las herramientas y métodos desarrollados en el proyecto se demostrará en puntos críticos clave en España, Países Bajos, Grecia, Suecia y Bangladesh, que están experimentando una rápida transformación urbana y amenazas de enfermedades inducidas por el clima.

El proyecto maximizará su alcance y estará basado en los vínculos con el European Climate and Health Observatory, el European Climate Adaptation Platform Climate-ADAPT, y el Lancet Countdown en Europa, para garantizar la sostenibilidad a largo plazo, el impacto de las políticas y su aceptación.

A través de sus actividades y objetivos, IDAlert contribuirá en última instancia a políticas climáticas más sólidas, guiará a las autoridades en servicios de salud pública, veterinaria y ambientales, y protegerá a las poblaciones en Europa de la transmisión y aparición de patógenos infecciosos debidos al cambio climático.