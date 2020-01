Cs: "En el próximo pleno del Parlament, Torra no puede sentarse en el escaño"

El presidente del grupo parlamentario de Cs, Carlos Carrizosa, ha afirmado este viernes que Quim Torra, a quien considera ya "expresidente" de la Generalitat, "no puede sentarse en el escaño" como diputado en el próximo pleno del Parlament, que se celebrará la semana que viene.

En declaraciones a Catalunya Ràdio, Carrizosa ha asegurado: "En el próximo pleno, el señor Torra no puede sentarse en el escaño como diputado porque, de momento, la Junta Electoral ha dicho que no lo puede hacer, y el Tribunal Supremo ha dicho que, de momento, no revoca la orden de la Junta Electoral".

En este sentido, ha afirmado que Torra "momentáneamente debe dejar el escaño" porque el Tribunal Supremo no ha paralizado la orden de la Junta Electoral.

No obstante, ha precisado: "Si dentro de cuatro semanas o un mes, el Tribunal Supremo, con medidas cautelares y no cautelarísimas, dice que, de momento, puede conservar el escaño, entonces, lo puede conservar, pero de momento no, porqué la Junta Electoral ha dicho que no, y eso es lo que queremos que se haga para el próximo pleno".

Por otro lado, sobre la mesa de diálogo entre partidos catalanes convocada para esta tarde en el Palau de la Generalitat, el líder de Cs en el Parlament ha destacado que no cree que haya "un conflicto entre Cataluña y España", sino "entre una parte de los catalanes y ciertas instituciones de España", y que por tanto, no coincide con "los términos en que el 'expresidente' de la Generalitat" invitó a su formación a "asistir a la mesa, cuando ya estaba inhabilitado".

Además, no se ha mostrado preocupado por las consecuencias que pueda tener en su electorado no participar en esta mesa y ha asegurado que la gente sabe "qué partido dialogante ha llegado a acuerdos con otros partidos" y está a favor del "diálogo institucional", y no "por el diálogo en torno a la represión imaginaria" o un "imaginario conflicto entre Cataluña y España".