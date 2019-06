La provocadora reacción de Rufián al informe final de la Fiscalía en el juicio del procés

La Fiscalía ha acusado este lunes a los 12 líderes independentistas implicados en el juicio del procés de "haber intentado liquidar la Constitución" y de "haber atacado gravemente el orden constitucional mediante procedimientos ilegales, utilizando la violencia en aquellos momentos en que ha sido necesario". El fiscal Javier Zaragoza ha abierto el turno del informe del Ministerio Público dejando claro que "la única violación de derechos civiles que en estos momentos se está produciendo en Cataluña es la que están sufriendo y padeciendo estoicamente aquellos que están defendiendo la Constitución".

El fiscal ha subrayado que la democracia española "no criminaliza a quienes defienden proyectos distintos a los planteados por la Constitución", como es el caso, pero ha precisado que defender la "supremacía de la voluntad popular por encima de la ley" está en la base de algunos oscuros episodios de la historia reciente. El fiscal les ha acusado de "haber desobedecido todas y cada una de las decisiones, autos y sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional", sin que ninguno de ellos haya asumido responsabilidad alguna por lo sucedido en Cataluña, especialmente con la Declaración Unilateral de Independencia (DUI). "Han quebrantado las leyes de la convivencia, han roto el orden constitucional, han enfrentado a miles de ciudadanos contra los servidores del orden público, han obstaculizado gravemente las actuaciones judiciales, han destinado los fondos públicos para financiar actividades ilícitas. Este es el objeto del juicio", ha destacado el fiscal.

El duro varapalo de la Fiscalía ha encontrado respuesta en los actuales líderes. El presidente del Parlament Roger Torrent ha acusado a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado de "llevar bajo la toga la camiseta de Vox" y Torra ve en el informe de la Fiscalía la "judicialización de la política". Rufián, como es habitual, ha sido el más provocador de todos. En un tuit ha señalado "Si no llevaran togas parecería un mitin de VOX". Después, ha añadido: "No se invadió Irak, no se rescató a la banca, no hay presos políticos, Casado estudió en Harvard, VOX es centro derecha, no se habla castellano en Catalunya, la policía no pateó a nadie el 1O, el rey se jubila y no trabajará más y en Catalunya hubo un golpe de estado violento"

