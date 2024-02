Provivienda, Envera, Save the Children, Atelsam y AsperCan, Premios al Valor Social 2023

Provivienda, Empleados de Iberia Padres de Personas con Discapacidad (Envera), Fundación Save the Children, Asociación Salud Mental Atelsam y Asperger-TEA Islas Canarias (AsperCan) han sido galardonados con el Premio al Valor Social Fundación Cepsa en Canarias 2023, que han sido entregados hoy martes.

El evento ha contado con la presencia del Diputado del Común y presidente del jurado, Rafael Yanes, y la responsable de Fundación Cepsa en las Islas, Belén Machado, así como con una amplia representación del resto del jurado.

En esta edición, el jurado ha centrado los reconocimientos en atender la pobreza energética, la diversidad funcional, los problemas de salud mental y a menores migrantes. Un total de 853 personas verán mejorado su bienestar y calidad de vida a través de los cinco proyectos distinguidos, que se desarrollarán a lo largo del presente ejercicio y que serán visitados por representantes de Fundación Cepsa y por sus padrinos o madrinas solidarios en Cepsa.

Rafael Yanes destacó durante el encuentro que la entrega de los Premios al Valor Social "es un acto siempre emotivo en el que Fundación Cepsa confirma su lealtad con la población más vulnerable de Canarias". Dijo que para él es "un verdadero honor presidir un jurado como este, formado por personas con una trayectoria comprometida con la defensa de los colectivos que necesitan nuestro reconocimiento y nuestro apoyo", y felicitó a Fundación Cepsa por su iniciativa, a los premiados y, en general, a todas las asociaciones que hacen posible el estado del bienestar.

En sus palabras, Jesús Velasco hizo un repaso por los datos más significativos de esta convocatoria social, remarcando que un total de 19 ediciones han pasado desde que estos Premios al Valor Social arrancaran en 2005. En este tiempo, han permitido desarrollar 497 proyectos en las zonas donde se llevan a cabo (Canarias, Madrid, Huelva, Campo de Gibraltar, Portugal y Colombia), repartiendo hasta ahora más de 4,8 millones de euros.

En Canarias, donde llevan implantados desde 2008, ya ha visto la luz en el marco de estos galardones un total de 74 proyectos, con una aportación de 712.000 euros por parte de Fundación Cepsa. Unos premios que, además, han servido desde su creación de "impulso e inspiración para la generación de otros galardones similares", enfatizó.

Por su parte, Belén Machado puso en valor esta convocatoria de premios como "la actuación social más destacada de Fundación Cepsa en todas las zonas donde está implantada, que va mucho más lejos de una mera aportación económica, al ser un reconocimiento al esfuerzo y a la inestimable valor de tantas entidades del tercer sector que luchan a diario por mejorar la sociedad en la que vivimos, por hacerla más justa e igualitaria".

Al mismo tiempo, destacó la importancia de los vínculos y la unión generada por estos galardones a los que tildó de ser "una verdadera celebración de solidaridad, por los vínculos que se crean entre las ONG y los profesionales de Cepsa que les avalan apoyando sus iniciativas como padrinos o madrinas solidarias".

PROYECTOS PREMIADOS EN 2023 EN CANARIAS

A través de la iniciativa 'Soluciones para el ahorro energético en el hogar', Provivienda mejorará el acceso a la energía de los hogares más vulnerables, frenando con ello el incremento de la pobreza energética. Para ello, desarrollará un diagnóstico de las necesidades energéticas de los hogares seleccionados e implementará medidas para mejorar su eficiencia, formación en hábitos de consumo, métodos de ahorro de energía y mejora del confort, comprensión y optimización de las facturas de suministros y de las posibilidades de acceso al bono social eléctrico.

El trofeo ha sido recogido hoy por Fernando Rodríguez, director territorial en Canarias, con Ana Belén Álvarez como madrina solidaria en Cepsa. Calculan 230 beneficiarios directos y 591 indirectos.

La Asociación de Empleados de Iberia Padres de Personas con Discapacidad (Envera) busca, a través de su propuesta 'VESTA Envera: el resurgir tras las llamas', llevar a cabo acciones de formación en recuperación de terrenos agrícolas quemados para personas con discapacidad, encaminadas, además, a la recuperación de varias parcelas del municipio de Tacoronte afectadas por el incendio que azotó a Tenerife el pasado mes de agosto.

Al tiempo que se mejora la cualificación y las oportunidades de inserción laboral del colectivo, donarán a entidades que atienden a personas sin hogar jabones naturales elaborados a partir de las cenizas del incendio. Un total de 20 personas se beneficiarán de manera directa, ascendiendo a 200 las beneficiarias indirectas. Su padrino solidario en Cepsa es Carlos Belenguer. Enrique Grande, director general de Envera, ha recogido el galardón.

'Espacio Seguro para infancia en movimiento: acogida y protección' permitirá a la Fundación Save the Children ofrecer, a través de un punto de encuentro en Las Palmas, apoyo y asesoramiento a menores migrantes que, por distintas razones, no están en centros de protección ni tienen referentes familiares en España, así como a jóvenes ex tutelados de hasta 23 años.

El fin último es contribuir a su protección e inclusión a través de este espacio de escucha y acompañamiento, que beneficiará directamente a 150 personas y, de manera indirecta, a 600. Juan Luis Álvarez, coordinador de Infancia en Movimiento Canarias, ha recibido el trofeo, acompañado por Carolina de la Guardia, madrina solidaria del proyecto.

La Asociación Salud Mental Atelsam apuesta, a través de su iniciativa 'Saludable y Activa: atención especializada a personas en proceso de envejecimiento', por la creación de un nuevo recurso que permita el acompañamiento psicológico en el proceso de envejecimiento saludable de personas mayores con problemas graves de salud mental, para que no se sientan abandonadas ni sometidas a una soledad no deseada.

Un total de 293 usuarios de la Asociación se beneficiarán directamente del programa, siendo 242 los beneficiarios indirectos. Ana Concepción, gerente de la entidad, ha recibido el premio, con la presencia de Fernando Hernández como padrino solidario.

La propuesta aportada por la Asociación Asperger-TEA Islas Canarias (AsperCan), bajo el título 'Atención a la salud mental de las personas con TEA Grado 1: prevención de las ideas autolíticas y abordaje de las autolesiones', ofrecerá atención psicológica especializada tanto a las personas afectadas con esta problemática de salud mental como a sus familias (a través de sesiones grupales de apoyo), en Tenerife Gran Canaria y Lanzarote, haciendo frente a una necesidad prácticamente invisibilizada en la sociedad actual.

El número de beneficiarios directos e indirectos del programa será de 160 y 250, respectivamente. May Bernal, miembro de la Junta directiva, ha recogido el galardón, junto a Yurena Santana, madrina solidaria en Cepsa.