La provincia registra 69 agresiones a sanitarios en el primer semestre, 13 más que en el mismo periodo de 2022

La provincia de Jaén ha registrado 69 agresiones a profesionales sanitarios durante el primer semestre de este año, lo que supone 13 más que en el mismo periodo de 2022.

Así lo ha indicado este jueves la delegada territorial de Salud y Consumo, Elena González, en la inauguración de las II Jornadas de Prevención de Agresiones a Sanitarios, organizadas por el Colegio de Enfermería de Jaén en colaboración con la Policía Nacional y la Guardia Civil.

En su intervención, ha considerado que "no pueden celebrarse en un momento más oportuno", en referencia a la agresión física sufrida el pasado lunes por un médico de familia en el consultorio de Guarromán.

"No puedo más que mostrar mi rechazo absoluto a este tipo de comportamientos, que me repugnan y me indignan, que, por desgracia, se han incrementado en el primer semestre de este año, con respecto al mismo periodo del año pasado", ha declarado.

En este sentido, González ha detallado que entre enero y junio de este años, se han producido en el territorio jiennense un total de 69 agresiones en el ámbito sanitario, 13 más que durante los primeros seis meses de 2022.

"Y lo más preocupante es que de las 69 agresiones registradas en ese periodo, 14 son de carácter físico, mientras que en el periodo comprendido entre enero y junio de 2022, solo una fue de este tipo", ha explicado.

La delegada ha recordado que los profesionales cuentan con el Plan de Prevención frente a Agresiones del SAS, como protocolo que se activa en cuanto se produce una agresión y que contempla medidas de respaldo y apoyo psicológico, personal y jurídico, a quienes son víctimas de estas situaciones.