La prórroga del Brexit y la oportunidad que no debe 'malgastar' Reino Unido, entre las claves de hoy

1. La Unión Europea prorrogará el Brexit hasta el próximo 31 de octubre

Los líderes de la Unión Europea (UE) acordaron hoy prorrogar el Brexit hasta el próximo 31 de octubre con una revisión en junio, una decisión que aún tiene que aceptar la primera ministra británica, Theresa May.

"Los Veintisiete han acordado una extensión del artículo 50. Ahora me reuniré con la primera ministra Theresa May para el acuerdo del gobierno (británico)", escribió el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, en su cuenta de Twitter.

2. EGM histórico: COPE supera los 3.300.000 oyentes diarios

COPE hace historia mirando al futuro. La 1ª Ola del EGM 2019 confirma a base de récords el extraordinario momento que vive la emisora: es la radio que más crece en España en lo que llevamos de año, alcanzando la marca de 3.303.000 oyentes diarios. En un momento de máxima intensidad informativa, la audiencia elige COPE como referente de la actualidad, el entretenimiento y el deporte. Con estos excelentes datos, el Grupo COPE arranca el año con 6.492.000 oyentes diarios en sus cuatro productos radiofónicos.

3. Descubren huesos de un nuevo homínido en Filipinas

Fósiles hallados en una cueva de Filipinas sugieren la existencia de un nuevo homínido que habitó la isla de Luzón durante finales del Pleistoceno, según un estudio divulgado este miércoles por la revista Nature.

La publicación científica británica divulga el hallazgo por un grupo de expertos del Museo de Historia Natural de París de varios huesos de pie y de manos, un trozo de fémur y dientes pertenecientes a antiguos homínidos en la cueva de Callao.

4. Los científicos desvelan la primera imagen de un agujero negro

Los científicos responsables del Telescopio del Horizonte de Sucesos han presentado este miércoles la primera imagen obtenida de un agujero negro, uno de los grandes misterios del Universo. La histórica fotografía, obtenida a partir de una red ocho observatorios situados en distintos puntos del mundo, consiste en un anillo con una mitad más luminosa que la otra, que corresponde al agujero negro supermasivo ubicado en el centro de la galaxia M87, a 53,3 millones de años luz de la Tierra.

5. Gran paso del Barça hacia semifinales tras ganar 0-1 en Old Trafford

No fue el mejor Barcelona, no fue el mejor Manchester United y, en esa igualada, los azulgranas tienen más calidad; de ahí que una combinación Messi-Suárez, unida a un fallo del rival, fuese suficiente para que el Barcelona asaltase Old Trafford (0-1) y cobra ventaja para la vuelta.

Un gol de Luke Shaw en propia puerta, anulado en principio y validado por el VAR, bastó para que el Barcelona consiguiese la primera victoria de su historia en Old Trafford y para que agrande su favoritismo en estos cuartos de final de la Liga de Campeones.