La propuesta de Vox sobre el Orgullo Gay que ha generado reacciones encontradas

La presidenta de Vox Madrid Rocío Monasterio concedió este fin de semana una entrevista al diario ABC. Entre otros asuntos de actualidad, la dirigente del partido de Santiago Abascal hizo en dicha charla una propuesta sobre las fiestas del Orgullo Gay que cada año colapsan el centro de la capital. A la pregunta de qué harían con esta festividad en caso de llegar al poder, Monasterio responde: "En Vox no nos metemos en la cama de nadie. Me da igual la orientación sexual. Nosotros llamamos matrimonio a la unión entre un hombre y una mujer, el resto son uniones civiles. Respecto a las fiestas, hay ciertos privilegios que se están dando a las fiestas del Orgullo Gay. ¿Por qué se tiene que parar toda la actividad porque se celebre el Orgullo? Colapsan Madrid un mes antes. Yo llevaría el Orgullo Gay y fiestas similares a la Casa de Campo, que la hemos arreglado y hemos gastado mucho dinero en ello. Así no se bloquearía el centro y no molestaría a nadie", ha dicho.

La respuesta de Monasterio en esta entrevista ha generado un alud de reacciones en redes sociales. "Odian lo que es Madrid. Madrid ama las fiestas del orgullo, es uno de los momentos más alegres para reivindicar la ciudad abierta, diversa y alegre que somos. No van a arrebatarnos ese Madrid", ha dicho por ejemplo el diputado de la Asamblea de Madrid por Podemos Eduardo Rubiño.

No es la única declaración del partido de Abascal sobre este asunto. En su desembarco en Huesca, un dirigente de Vox ha asegurado este fin de semana que son partidarios "de quitar la bandera de los gais y las lesbianas del Casino de Huesca". "Porque cada uno, su orientación sexual en su casa y en su cama", han dicho. Las reacciones también han sido muy encontradas.