PP propone en la reunión al Gobierno que la deflactación de la tarifa del IRPF sea una de las principales necesidades

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Pedro Muñoz Abrines, ha propuesto en la reunión que ha mantenido hoy con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y consejeros que la deflactación de la tarifa del IRPF sea "una de las principales necesidades".

En declaraciones a los periodistas tras el encuentro, Abrines ha indicado que es "fundamental" que se consigan sacar adelante los 15 Proyectos de Ley que están en tramitación y que supondrán "una mejora para el nivel de vida de los madrileños".

Ellos se fundamentan en "ayudar a mejorar la renta disponible de los madrileños que lo están pasando muy mal por la crisis energética, seguir bajando impuestos, simplificar trabas administrativas y seguir apoyando a los más desfavorecidos y sacar adelante Ley de Protección a la Infancia y Servicios Sociales.

Además, ha coincidido con el Gobierno regional en que la deflactación de la tarifa del IRPF sea una de las principales necesidades "en un escenario que cada vez llegar a fin de mes cuesta más".

"Queremos agradecer esta ronda con los grupos parlamentarios. La presidenta tiene un sentido correcto de lo que es la democracia. Estamos en un régimen parlamentario y devuelve esa confianza a ese parlamento. Es un claro ejemplo de lo que supone el respeto institucional", ha defendido.

Sin embargo, ha criticado que "otros" dirigentes de este país no tienen esa misma manera de ver las cosas y "se cree que es un sistema de presidencia donde no hay que hablar con la oposición ni reunirse con ningún grupo". "Trata de poner decretazos. Cuando los demás le pedimos que negociemos el decreto no quiere hablar con nadie. Solo con ERC y Bildu", ha lamentado.

Al ser preguntado sobre las iniciativas de la oposición y si los acuerdos pendientes con Vox se van a cumplir, ha indicado que la legislatura será la que determine la viabilidad, pero que si no hay mayorías cualificadas no será posible sacar iniciativas como, por ejemplo, la del número de reducción de diputados.