Cs propone que el transporte de alumnos y clases extraescolares sean gratis

La portavoz nacional de Ciudadanos, Patricia Guasp, ha propuesto este domingo que el transporte de alumnos, las clases extraescolares y las beca comedor sean gratuitas en toda España, tanto para quienes estudian en colegios públicos como en privados y concertados.

Guasp ha dado a conocer estas medidas en un acto en favor de las familias celebrado en Madrid, en el distrito de Valdebebas, en el que también ha anunciado que hará gratis la educación de 0 a 3 años si su partido gobierna.

En su intervención, también ha defendido la implantación de la semana laboral flexible, en la que cada trabajador tenga una parte del horario que pueda amoldar a su conveniencia con el fin de favorecer la conciliación y el cuidado de hijos y mayores, en línea con lo que ya se hace en Alemania.

Según la dirigente de la formación naranja, estas medidas no son demagógicas, sino que están testadas en Europa y son cien por cien viables.

Estamos en política para ayudar a las familias, no para asfixiarlas. Proponemos estas tres medidas para que las familias recuperen su tiempo y su dinero, ha argumentado Guasp.

En relación a sus propuestas sobre educación, ha defendido que vayan dirigidas a alumnos de todo tipo de escuelas, porque nadie tiene que decir a qué colegio o guardería tienen que ir sus hijos.

La portavoz Nacional de Cs se ha referido también a la reforma de las pensiones impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez, que ha considerado perjudicial para los jóvenes y para los empleados, en particular, los autónomos.

No va a hacer más que castigar a las familias, los trabajadores y las clases medias, que ya están exprimidas y expoliadas a impuestos y restricciones y que no recibís nada a cambio. Estáis hartas de pagar, pagar y pagar y no recibís nada del Estado, que os está oprimiendo y despilfarrando el dinero público, ha criticado Guasp al Gobierno. EFE

cpg/cc