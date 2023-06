PP propone a Lucas-Torres como vicepresidente 2º de Cortes y a Andicoberry secretaria 2ª, dejando a Vox fuera de la Mesa

El Partido Popular va a proponer al diputado Santiago Lucas-Torres como vicepresidente segundo de las Cortes regionales y a Tania Andicoberry como secretaria segunda de la Mesa del Parlamento, durante la constitución de las Cortes que se celebra este jueves.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes del PP, que han explicado que el presidente regional del partido, Paco Núñez, será el presidente del Grupo Parlamentario.

Además, la secretaria regional de los 'populares', Carolina Agudo, será la portavoz parlamentaria y la diputada Lola Merino la secretaria general del Grupo Parlamentario Popular.

De esta forma, todo parece indicar que Vox quedaría fuera de la Mesa del Parlamento autonómico, que junto a los dos cargos del PP, se completaría, según la propuesta elevada por el PSOE, con Pablo Bellido, que seguirá al frente de la Presidencia de la Cámara autonómica; Josefina Navarrete como vicepresidenta primera --cargo que ya ostentaba-- y Fernando Mora como secretario primero de la Mesa de las Cortes.

Además, Ana Isabel Abengózar seguirá siendo la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y Ángel Tomás Godoy, presidente de este mismo grupo.

De este modo, la Mesa de las Cortes volverá a ser bicolor, algo que no ocurre desde la legislatura 2011-2015, ya que los cuatro votos de Vox, tercera fuerza parlamentaria con cuatro diputados, no son suficientes para optar a ninguna de estas plazas en el órgano gestor del Parlamento, y el PP no ha cedido ninguno de sus votos.

Ya el propio presidente del PP en Castilla-La Mancha subrayaba esta semana, preguntado por los medios, que el Grupo Parlamentario Popular no iba a renunciar a ningún puesto en la Mesa de las Cortes autonómicas que le corresponda por urna, lo que en principio ya cerraba la puerta a Vox, algo que se ha confirmado con su propuesta de cargos para la Mesa.