Cs propone ayudas para fomentar la natalidad en Navarra o apoyo fiscal a familias de clase media en educación

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia del Gobierno foral, Carlos Pérez-Nievas, ha presentado este lunes 'Palabra', la hoja de ruta con los compromisos de Cs en la campaña de las elecciones forales y municipales y que, entre otras medidas, contempla ayudas para fomentar la natalidad en Navarra o apoyo fiscal a familias de clase media en materia educativa.

En declaraciones a los medios de comunicación, Pérez-Nievas ha explicado que la campaña está basada fundamentalmente en "el apoyo decidido a las familias de clases medias, a cualquier modelo de familia". "Navarra es una comunidad que se está envejeciendo claramente y necesitamos establecer políticas que incentiven a nuestros jóvenes a animarse a tener más hijos de los que pueden tener, porque no tienen los que quieren, sino tienen los hijos que pueden", ha explicado.

En este sentido, ha apostado por "medidas que faciliten económicamente el poder tener hijos". "Yo creo que el segundo hijo tiene que tener, en muchos casos, la consideración prácticamente de una familia ya numerosa, para que la gente se anime a tenerlo. Estamos promoviendo que económicamente se les pueda ayudar con cantidades que irían hasta prácticamente los 48.000 euros. Esa es una de las cosas que queremos hacer y todos los modelos de fecundación que se pueden financiar desde la salud pública en Navarra", ha remarcado.

Por otro lado, ha considerado que "las clases medias tienen que tener medidas claras de apoyo fiscal en materia educativa" y ha criticado "la discriminación que existe para lo que es la clase media, que tiene que pagar todas las extraescolares" o "tiene que pagar todo el comedor" porque "no tiene ayudas". "Nosotros entendemos que ahí tiene que haber medidas fiscales, que Navarra se puede permitir, para facilitar a esas clases medias que tengan acceso, vía deducción fiscal, a no pagar las extraescolares o a deducírselas en la renta, desde luego que el comedor tampoco le resulte un gasto extraordinario", ha dicho.

Además, ha criticado que "desde el Gobierno, cuando se plantean medidas, se pone un tope en la renta que hace que las clases medias se queden automáticamente fuera" y que se excluye a "cualquier persona que tenga dos sueldos no muy buenos en una unidad familiar". "Al final, hay una gran parte de la sociedad de Navarra que siempre paga, o siempre pagamos, y jamás recibimos nada, nos quedamos fuera de todas las ayudas pero siempre estamos dentro a la hora de pagar", ha señalado.

En materia de sanidad, ha apostado por la colaboración público-privada, ya que "potenciar la pública es esencial, pero también tenemos que tener en cuenta los recursos de las clínicas privadas". "Plantear solo una actuación única en una sola dirección es un error claro", ha señalado.

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

Por otro lado, ha señalado que uno de los pilares de la campaña de Ciudadanos es la lucha contra la corrupción. Según ha indicado, "en esta comunidad lo vivimos con la corrupción del Partido Socialista hace muchos años, pero por desgracia" ha "irrumpido" también en esta legislatura "porque hay un consejero -Manu Ayerdi, que dimitió en enero de 2021- que está siendo investigado por decisión del Supremo y va a ser llamado a declarar".

A su juicio, Ayerdi "tuvo que renunciar no porque quisiera, sino porque hubo presión social y porque había una ley" que lo exigía. Esta es, según Pérez-Nievas, "la herencia que está dejando el PNV en esta comunidad", ya que Ayerdi "fue consejero con Uxue Barkos y fue consejero con María Chivite, que lo mantuvo".

En respuesta a los medios de comunicación, ha remarcado que "vemos, para decepción nuestra, que los partidos del bipartidismo, y en este caso también otro partido de gobierno como fue Geroa Bai, no están poniendo todo lo que deben poner para luchar contra la lacra de la corrupción".

Preguntado por la visita a Pamplona este domingo del líder de Vox, Santiago Abascal, y del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, Pérez-Nievas ha respondido que no ve Navarra "como ellos". "Nosotros la pluralidad es una cosa que tenemos que respetar y que la reconocemos. Nosotros vemos una Navarra que tiene que llegar a consensos y acuerdos. No vemos una Navarra de descartes. Nosotros tenemos que exigir a todo el mundo cumplir unos mínimos claros. Hay partidos que se mantienen al margen", ha dicho.

Según ha añadido, "hay populismos de derecha y de izquierda", y "en este momento, el populismo de derecha no está en el Parlamento", pero "el populismo de izquierda, con Podemos, ha estado en el Parlamento". Además, ha subrayado que "hay partidos del mundo nacionalista -que es perfectamente legítimo ser nacionalista-, pero que no cumplen con los mínimos estándares de democracia".

Así, en referencia a la presencia de personas condenadas por pertenencia a ETA en las listas de EH Bildu, ha respondido que "no es verdad" que "se incorporan al modelo democrático y lo aceptan". "No se incorporan al modelo democrático, porque su jura del cargo, su promesa, siempre es por imperativo legal. No lo hacen por lo tanto por convencimiento democrático, sino que lo hacen por imperativo, para mantener sus criterios y rechazar lo que son los criterios y principios democráticos. Por lo tanto, no nos vale a nosotros en Ciudadanos ese modelo", ha manifestado, tras considerar que "los que no cumplen deberían estar fuera del juego democrático en la decisión de Gobierno en esta comunidad".