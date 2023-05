PP promete "sacar de la parálisis" a la ciudad: "Tenemos los ingredientes para convertirnos en capital del Sur"

El candidato del PP a la Alcaldía de Getafe, Antonio José Mesa, ha prometido este miércoles "sacar de la parálisis" a la ciudad porque "tiene todos los ingredientes para convertirse en la capital del Sur de la región", al tiempo que ha acusado a la actual alcaldesa, Sara Hernández de "ocho años de inacción" y de haber dejado "un legado cero zapatero".

"Hernández no tiene visión de ciudad ni ambición ni ganas de liderar nada, ni pelearse para hacer cosas. Y sin esas cualidades es mejor que no se presente a la Alcaldía. Hay que echarle ambición y ganas, como yo. Sara Hernández todo lo lleva a la crispación, está obsesionada con Isabel Díaz Ayuso y nada en gobernar", ha agregado.

En una entrevista ayer en 'Canal 33 TV Madrid' recogida por Europa Press, Mesa ha señalado que Getafe "lo tiene todo" para ser la ciudad más importante del sur de la Comunidad de Madrid, pero que la actual regidora "se ha pasado ocho años despreocupándose de ella". Para revertir esta situación cuenta, según ha explicado, con un equipo de gente "ilusionada y preparada" en diferentes áreas y "sabia nueva" para transformar la urbe.

El aspirante 'popular' en Getafe reprocha a la regidora que quiera ahora "pensar en grande" cuando ha tenido 8 años para mejorar la ciudad "y cuando prometió que solo estaría dos mandatos y ahora se vuelve a presentar a las elecciones". "Yo le voy a ayudar a tomar la decisión de irse", ha apostillado.

Entre las medidas concretas, Mesa ha propuesto si gana las elecciones cubrir las 70 vacantes de la Policía Local para que Getafe "deje de ser una ciudad insegura" y reformar los servicios de la limpieza para que sea una urbe más limpia. "En Getafe hay una oleada de atracos, de ladrones de fuera que pegan en golpe y salen corriendo, es atractiva para los delincuentes porque no existen agentes. Yo sacará a la Policía Local a patrullar y pondré un sistema de videovigilancia. En esto, que es de sentido común, no ideológico, la alcaldesa ha votado en contra.

El candidato getafense denuncia, entre otros asuntos, que el Teatro Madrid está "abandonado" y la falta de aparcamientos en la ciudad. Por ello, ha planteado la construcción de 2.000 plazas gratuitas "para que puedan los vecinos acudir al centro a comprar y no tengan que marcharse a otras ciudades". También pondrá una lanzadera entre el barrio de Perales del Río y el Metro El Casar, sobre lo que ya ha hablado con el Consorcio de Transportes.

Mesa también recordado en 'Canal 33 TV' dos de sus proyectos estrella. El primero es el Espacio Albero para revitalizar la cerrada plaza de toros y convertirla en un centro multiusos para el deporte, la cultura y la sociedad. Un centro que puede dar valor a la ciudad. El segundo es Getafe Río para recuperar los márgenes del Manzanares como lo ha hecho la capital, ya que el río "está hecho un asco con vertidos ilegales".

Antonio José Mesa ha destacado que las tres grandes obras que se han puesto en marcha esta legislatura en Getafe las ha lanzado la Comunidad de Madrid, con el inicio de la ampliación de la línea 3 del Metro hasta El Casar, recuperar el abandonado complejo acuático San Isidro y las 864 viviendas en alquiler a precios asequibles para los jóvenes. "Imagínense un alcalde en conexión con Isabel Díaz Ayuso lo que puede suponer para Getafe", ha apuntado.

"ES EL MOMENTO DE AYUDAR A LOS AUTÓNOMOS"

El aspirante del PP en Getafe también ha prometido reducir los 3 millones de euros en gasto político del Ayuntamiento, "que se inventó la figura del coordinador general a razón de 90.000 euros al año que designa la alcaldesa a personas con carné de su partido".

Y promete ayudar a los autónomos si gana las elecciones reduciendo los impuestos municipales y llevando hasta el mínimo el IBI. "La ciudad tiene que ser atractiva para invertir. Si yo atraigo más gente pagando impuestos aunque sean menos recaudo más. Es el círculo virtuoso de la economía. No se puede convertir Getafe en un infierno fiscal, como es ahora", ha expuesto.

Mesa quiera gobernar con mayoría absoluta con un gobierno "centrado, moderado, ilusionante, no sectario" para poner en marcha medidas "con sentido común y tranquilidad". "Desde septiembre he estado trabajando con pico y pala, con muchas ganas de cambio. Nos llega gente que no nos ha votado nunca y que ahora sí lo hará y otros que vuelven a casa. Tengo ganas de hacer mucho, con esfuerzo, con ideas, buena gestión y con el apoyo de los vecinos", ha concluido.