El proletario mensaje de Echenique que le ha jugado una mala pasada

Le ha salido mal la jugada al exsecretario de Organización de Podemos hasta hace unas semanas, Pablo Echenique, que a través de su perfil en su cuenta oficial de Twitter, ha afeado a las instituciones públicas y a los gobernantes que permita la precarización en determinados empleos de carácter público. De hecho ha citado entre dichas profesiones a bomberos, trabajadores aéreos, salvamento marítimo, taxistas, trabajadores de aeropuertos, de Renfe, de prisiones, profesores de la educación pública, médicos y enfermeros.

Además, Echenique ha indicado que estos trabajadores no merecen tácticas partidistas por parte de los gestores del país. Un comentario que sin embargo se le ha vuelto en contra, ya que un importante número de usuarios de Twitter han criticado al ex número tres de la formación morada por su demagogia y oportunismo.

Bomberos, trabajadores aéreos, salvamento marítimo, taxistas, trabajadores de aeropuertos, de Renfe, de prisiones, profesores de la educación pública, médicos, enfermeros. Todos ellos PRECARIZADOS.



La gente que cuida y levanta este país no merece ciertas tácticas partidistas. pic.twitter.com/UrYtpgF3AG — ᴘᴀʙʟᴏ ᴇᴄʜᴇɴɪQᴜᴇ ���� (@pnique) 26 de junio de 2019

Algunos de ellos incluso han recordado la polémica surgida en el pasado con Echenique, cuando se conoció las condiciones precarias en las que trabajaban sus cuidadores. Por ello, en varios de los mensajes se pueden leer: “Y los cuidadores! No se olvide de los cuidadores cuyos jefes les tienen en negro!” o “Pues que el que te cuidaba a ti, ni Seguridad Social, oiga”

Pues que el que te cuidaba a ti, ni Seguridad Social, oiga — Economía Para Todos (@eco4todos) 26 de junio de 2019

Y los cuidadores! No se olvide de los cuidadores cuyos jefes les tienen en negro! — Samael el rebelde. (@verdadypuno) 26 de junio de 2019

Otros de los puntos que ponen de manifiesto la indignación con Echenique, es el salario que percibe la clase política, y de la que él mismo se ha visto beneficiado: “Lo que no es normal es que parásitos como vosotros que queréis destruir este país, cobréis lo que cobráis, sobran políticos y sobre todo politicuchos oportunistas, a ganarse el sustento trabajando y el que no a su país, golfo” o “Todos precarizados y vosotros empoderadas. Unos pierden, otras ganan. No te preguntas por qué?”

Lo que no es normal es que parásitos como vosotros que queréis destruir este país, cobréis lo que cobráis, sobran políticos y sobre todo politicuchos oportunistas, a ganarse el sustento trabajando y el que no a su país, golfo — Español de a pie (@LAZASA1) 26 de junio de 2019